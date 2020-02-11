НБУ назвал причины замедления инфляции в январе

В января 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 3,2% (с 4,1% в декабре). В месячном измерении цены выросли на 0,2%.

Как отмечают в Национальном банке Украины, к началу года инфляция ожидаемо вышла за нижнюю границу целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

В Нацбанке связывают замедление инфляции с дальнейшим воздействием прошлогоднего укрепления гривни на потребительские цены. Этот эффект усиливался снижением мировых цен на энергоносители и увеличением предложения сырых продуктов питания. Вместе эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат.

"Замедление инфляции в январе соответствовало траектории прогноза НБУ, опубликованном в Инфляционный отчет за январь 2020 года", - уточняют в НБУ.

Под влиянием курсового фактора углубилось падение цен на непродовольственные товары (до 3,0% г/г).

Замедлился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки (до 4,6% г / г), прежде всего тех, которые существенно зависят от импорта. Кроме того, высокий урожай зерновых повлиял на замедление роста цен на хлеб и мучные изделия.

Темпы роста стоимости услуг снизились (до 11,5% г/г), однако оставались высокими среди основных компонент инфляции. Это объясняется устойчивым потребительским спросом и увеличением расходов бизнеса, в частности на оплату труда.

Замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 1,1% г / г). На это повлиял хороший урожай большинства овощей и сравнительно теплая погода в ноябре-январе.

Снизились и темпы роста административно регулируемых цен (до 8,0% г / г). В частности, на алкоголь и табачные изделия. Стоимость отопления и горячей воды практически вернулась к прошлогоднему уровню.

При этом падение цен на топливо замедлилось (до 6,1% г/г).

В НБУ прогнозируют, что к концу года инфляция вернется в пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в результате высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики Нацбанка.

По данным Госстата, инфляция в январе замедлилась до 3,2%.

По итогам прошлого года, На протяжении года Нацбанк прогнозировал рост цен на уровне 6,3% на конец года. потребительская инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году.

Согласно ежеквартальному инфляционныму отчете НБУ за январь , в 2020 году рост ВВП ускорится до 3,5%, инфляция будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п., учетную ставку планируется снизить до 7%.

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