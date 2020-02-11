Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ назвал причины замедления инфляции в январе

НБУ назвал причины замедления инфляции в январе
11.02.2020, 18:42

В Нацбанке называют основным фактором снижения инфляции воздействие прошлогоднего укрепления гривни

В января 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 3,2% (с 4,1% в декабре). В месячном измерении цены выросли на 0,2%.

Как отмечают в Национальном банке Украины, к началу года инфляция ожидаемо вышла за нижнюю границу целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

В Нацбанке связывают замедление инфляции с дальнейшим воздействием прошлогоднего укрепления гривни на потребительские цены. Этот эффект усиливался снижением мировых цен на энергоносители и увеличением предложения сырых продуктов питания. Вместе эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат.

"Замедление инфляции в январе соответствовало траектории прогноза НБУ, опубликованном в Инфляционный отчет за январь 2020 года", - уточняют в НБУ.

Под влиянием курсового фактора углубилось падение цен на непродовольственные товары (до 3,0% г/г).

Замедлился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки (до 4,6% г / г), прежде всего тех, которые существенно зависят от импорта. Кроме того, высокий урожай зерновых повлиял на замедление роста цен на хлеб и мучные изделия.

Темпы роста стоимости услуг снизились (до 11,5% г/г), однако оставались высокими среди основных компонент инфляции. Это объясняется устойчивым потребительским спросом и увеличением расходов бизнеса, в частности на оплату труда.

Замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 1,1% г / г). На это повлиял хороший урожай большинства овощей и сравнительно теплая погода в ноябре-январе.

Снизились и темпы роста административно регулируемых цен (до 8,0% г / г). В частности, на алкоголь и табачные изделия. Стоимость отопления и горячей воды практически вернулась к прошлогоднему уровню.

При этом падение цен на топливо замедлилось (до 6,1% г/г).

В НБУ прогнозируют, что к концу года инфляция вернется в пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в результате высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики Нацбанка.

  • По данным Госстата, инфляция в январе замедлилась до 3,2%.
  • По итогам прошлого года, потребительская инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году. На протяжении года Нацбанк прогнозировал рост цен на уровне 6,3% на конец года.
  • Согласно ежеквартальному инфляционныму отчете НБУ за январь, в 2020 году рост ВВП ускорится до 3,5%, инфляция будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п., учетную ставку планируется снизить до 7%.

Читайте также: Курс доллара, ВВП, инфляция. Какой будет украинская экономика в 2020? Макропрогноз

Напишите нам
НБУ инфляция
Комментарии
Последние новости
 