НБУ обновил макропрогноз

Инфляция будет около 5%, экономический рост сохранится на уровне 3,5%-4% в 2020-2022 годах. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционным отчете за январь 2020 года.

В НБУ уточняют, что инфляция большую часть 2020 года будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. и вернется в его границы в конце года, и в дальнейшем будет оставаться близкой к цели 5%.

"Учитывая низкоинфляционную среду на протяжении большей части 2020 года, мягкая монетарная политика НБУ позволит поддержать экономический рост, удерживая инфляцию на уровне цели 5%", - отмечают в Нацбанке.

НБУ прогнозирует в 2020 году ускорение роста ВВП до 3,5% в 2020 году и около 4% в 2021-2022 годах в результате смягчения монетарной политики, структурных реформ и улучшения инвестклимата.

В Нацбанке ожидают оживления мировой экономики, благодаря чему дефицит текущего счета в 2020-2022 годах будет находиться в пределах 3-4% ВВП. Сохранение интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и дальнейшее сотрудничество с МВФ позволят увеличить международные резервы до более чем $32 млрд, считают в НБУ.

Кроме того, в Нацбанке отмечают, что в 2020 году учетную ставку удастся снизить существеннее, чем предполагалось ранее, - до 7%. "Такой уровень процентной ставки будет равновесным для украинской экономики, когда инфляция будет находиться на уровне цели, а ВВП и занятость - на потенциальном уровне", - уточняют в НБУ.

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