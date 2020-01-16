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Какой курс гривни ожидает бизнес в 2020 году: опрос НБУ

Какой курс гривни ожидает бизнес в 2020 году: опрос НБУ
16.01.2020, 19:29

Украинские предприниматели считают, что курс гривни в 2020 году составит 27,43 грн/$, а инфляция - 7%

Большинство украинских компаний ожидает, что курс гривни в 2020 году составит 27,43 грн/$, свидетельствуют результаты опроса Национального банка, проведенного в четвертом квартале 2019 года.

При этом 44% опрошенных руководителей предприятий считают, что курс не превысит 27 грн/$.

"Ожидания относительно курса гривни продолжили улучшаться… В предыдущем квартале этот показатель составлял 27,96 грн/$", - отмечает регулятор.

Уровень инфляции в конце года бизнес прогнозирует на уровне 7%, но не выше 7,5% (по итогам 2019 года она составила 4,1%).

Почти половина респондентов (46,8%) не ожидают роста объемов производства товаров и услуг - по их мнению, он останется на прежнем уровне. Треть опрошенных, считают что показатель вырастет.

18,5% респондентов ожидают сокращения персонала - это представители энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта. Увеличения штата планируют 16,9%, в частности в сферах строительства и торговли.

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