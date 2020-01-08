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Угроз падения курса гривни нет - замглавы Нацбанка

Угроз падения курса гривни нет - замглавы Нацбанка
08.01.2020, 16:49

Гривня может продолжить укрепляться в 2020 году, считают в Нацбанке

В Национальном банке Украины (НБУ) не видят угроз для девальвации гривни и ожидают, что национальная валюта Украины продолжит укрепляться и в 2020 году. Об этом сообщила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью UATV.

“Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики. И мы наоборот видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать (укрепляться - ред.) и в дальнейшем”, - сказала она.

Согласно Нацбанку, укрепление гривни в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплате государственного долга и сократить его размер относительно ВВП Украины, отметила Рожкова.

Также там видят положительное влияние укрепления гривни на товаропроизводителей в связи со снижением стоимости импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

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