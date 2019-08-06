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Межбанк в помощь: НБУ отчитался о заметном росте резервов

Межбанк в помощь: НБУ отчитался о заметном росте резервов
06.08.2019, 16:29

В Нацбанке заявляют, что рост резервов обеспечен благодаря покупке валюты на межбанке

Международные резервы Украины за июль выросли на 5,8% - с $20,6 млрд до $21,84 млрд (в эквиваленте). Такой рост обеспечен благодаря чистой покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ назвал факторы, которые определяли динамику роста резервов в июне. Среди них - интерес нерезидентов к гривневым ОВГЗ, операции по управлению госдолгом, переоценка финансовых инструментов.

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Нацбанк пополнил международные резервы благодаря интервенциям на межбанке на общую сумму $1,27 млрд.

В июле поступления от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте, составили $1,005 млрд. Эти поступления почти полностью компенсировали платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) - в прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $56,6 млн (в эквиваленте).

По данным регулятора, на 1 августа объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта. Этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Ранее у нас вышел материал о том, как Украина побила рекорд размещения ОВГЗ и что будет дальше.

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