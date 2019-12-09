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Глава совета НБУ просит Раду вернуть под контроль правление НБУ

Глава совета НБУ просит Раду вернуть под контроль правление НБУ
09.12.2019, 18:25

Данилишин считает, что у правления Нацбанка "безграничные полномочия"

Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин обратился к Верховной Раде с просьбой срочно внести изменения в закон об НБУ, чтобы усилить контроль над деятельностью правления. Об этом он написал в Facebook.

"Ситуация, сложившаяся после изменения закона "О НБУ" в 2015 году, показала: закон предоставил безграничные полномочия правлению НБУ и фактически вывел правление из под какого-либо действенного контроля… Обращаюсь к Верховной Раде срочно внести изменения в закон "О НБУ" и сделать его действительно независимым от любых действий по своему усмотрению нынешних или будущих членов правления", - написал Данилишин.

Он отметил, что механизм юстирования решений правления центробанка отсутствует, как и полный контроль над расходами и доходами НБУ со стороны Счетной палаты.

По мнению главы совета Нацбанка, правление "прикрывается" независимостью регулятора и принимает "никем не контролируемые решения".

"Следствием этой бесконтрольности является так называемое "очищение банковской системы" 2015-2016 гг., причинившее ущерб почти 38% ВВП, резкое обесценивание, а затем укрепление гривни, которое прямо нарушает конституционную норму о стабильности национальной денежной единицы. А еще решения по монетарной политике и учетная ставка, базировавшаяся на личных предположениях членов монетарного комитета, "пирамида" ОВГЗ и др.", - заявил Данилишин.

Также он раскритиковал комментарий пресс-службы НБУ, в котором говорится о превышении советом НБУ своих полномочий при оценке деятельности правления в части формирования и реализации валютно-курсовой политики.

Данилишин считает, что пресс-служба регулятора, если это не пресс-служба правления, не может критиковать совет.

Он также настаивает, что совет дал оценку валютно-курсовой политики правления НБУ в пределах своих полномочий и не ставил целью увольнение правления НБУ, смену монетарного режима или влияние на курс гривни.

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нацбанк НБУ ОВГЗ совет нбу богдан данилишин укрепление гривни
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