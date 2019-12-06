"Превысил полномочия". В Нацбанке ответили на критику Совета

Решение Совета Национального банка Украины (НБУ) о признании валютно-курсовой политики правления НБУ неэффективной, выходит за рамки полномочий Совета. Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе регулятора.

В Нацбанке уточнили, что перечень полномочий Совета НБУ определен в ст. 9 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и является исчерпывающим. Среди них есть предусмотренный и Конституцией в том числе контроль за проведением денежно-кредитной политики, а соответственно, и оценка деятельности правления по выполнению ее принципов, утвержденных Советом.

При этом не предусмотрено никаких других полномочий Совета по осуществлению оценки деятельности правления Нацбанка в любой другой сфере, в частности в части формирования и реализации валютно-курсовой политики и ее соответствия вызовам современного развития Украины, подчеркнули в Нацбанке.

Регулятор добавляет, что никаких правовых последствий для правления НБУ данное решение совета не имеет.