Совету НБУ не понравилась курсовая политика правления: документ

Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook со ссылкой на решение совета от 5 декабря 2019 года.

В связи с этим совет НБУ разработал ряд рекомендаций. Данилишин опубликовал список из девяти пунктов. Вот они:

1. Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины.

2. Обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

3. Подготовить и представить совету сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке Украины вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий Национального банка относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

4. Учитывая значительную роль нерезидентов на рынке долговых ценных бумаг правительства, совместно с Министерством финансов Украины разработать правило относительно сглаживания влияния продажи/покупки ими валюты на состояние межбанковского валютного рынка.

5. Осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ.

6. Осуществить/актуализировать исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине.

7. Предоставить оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса (переоценка/недооценка) относительно расчетного равновесного уровня.

8. Проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.

9. Нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг.

Редакция LIGA.net получила копию проекта решения совета НБУ. Как выяснилось, Данилишин опубликовал не все рекомендации.

Источники LIGA.net в НБУ уточнили, что проект решения был принят лишь с небольшими правками.