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НБУ существенно снизил ставку и улучшил прогноз по инфляции

НБУ существенно снизил ставку и улучшил прогноз по инфляции
12.12.2019, 14:00

Нацбанк не ожидал такого быстрого замедления инфляции. Прогноз пересмотрят

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение понизить учетную ставку сразу на два процентных пункта до 13,5%. Об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий.

"В ноябре потребительская инфляция замедлилась до 5,1%, достигнув таким образом среднесрочной цели, которую НБУ задекларировал в 2015 году, - сказал Смолий. – Это устойчивая тенденция, признаком чего является замедление базовой инфляции".

По его словам, ключевые факторы замедления темпов роста цен – укрепление курса гривни и улучшение инфляционных ожиданий. "Это нивелировало давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и более слабого урожая отдельных овощей", – отметил глава НБУ.

НБУ не ожидал, что инфляция приблизится к 5% так быстро, ситуацию объясняют укреплением гривни. Регулятор намерен пересмотреть свои инфляционные прогнозы, апдейт опубликуют в конце января. Текущий прогноз – снижение учетной ставки до 8% в конце 2021, на конец 2020 года НБУ прогнозировал порядка 9%.

Среди основных рисков, которые угрожают финансовой и ценовой стабильности, НБУ прежде всего указывает на потенциальные судебные решения не в пользу государства (“дело ПриватБанка”, - ред.), а также давление на Нацбанк.

"Не утратили актуальности и другие риски, например, полное прекращение поставок газа из России, усиление глобальных торговых конфликтов и нестабильность на мировых финансовых рынках, эскалация конфликта на Востоке Украины и потенциальные торговые ограничения со стороны России", - отмечают в НБУ.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию - чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки – сокращение кредитования, и, как следствие, замедление экономического роста.
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учетная ставка НБУ
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