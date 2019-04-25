НБУ снизил учетную ставку впервые за два года

Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых с 26 апреля 2019 года.
В НБУ пояснили, что устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели 5% позволяет начать цикл снижения учетной ставки.
Нацбанк прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% к концу 2019 года, а к началу 2020-го войдет в пределы целевого диапазона - 5% +/- 1 п.п.
При этом правление НБУ видит риски, реализация которых может этому помешать.
Как отмечает регулятор, главным внутренним риском для реализации макроэкономического прогноза, в частности снижения инфляции до цели в 2020 году, является традиционное усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов.
"Этот риск будет учитываться в монетарных решениях Национального банка прежде всего из-за его влияния на финансовый рынок и инфляционные ожидания", - отмечается в сообщении.
Также в НБУ назвали важные внешние риски:
Напомним, в октябре, декабря 2018 года и в январе, марте 2019 года НБУ не изменял размер учетной ставки. Она оставалась на уровне 18%. Последний раз НБУ изменял ее размер 6 сентября, подняв на 0,5 п.п. - до 18%.