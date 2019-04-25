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25.04.2019, 14:14

НБУ снизил учетную ставку впервые за два года

НБУ снизил учетную ставку впервые за два года

Регулятор увидел устойчивую тенденцию к замедлению инфляции

Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых с 26 апреля 2019 года.

В НБУ пояснили, что устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели 5% позволяет начать цикл снижения учетной ставки.

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Нацбанк прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% к концу 2019 года, а к началу 2020-го войдет в пределы целевого диапазона - 5% +/- 1 п.п.

При этом правление НБУ видит риски, реализация которых может этому помешать.

Как отмечает регулятор, главным внутренним риском для реализации макроэкономического прогноза, в частности снижения инфляции до цели в 2020 году, является традиционное усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов.

"Этот риск будет учитываться в монетарных решениях Национального банка прежде всего из-за его влияния на финансовый рынок и инфляционные ожидания", - отмечается в сообщении.

Также в НБУ назвали важные внешние риски:

  • рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках;
  • усиление геополитического напряжения, в частности из-за неопределенности с Brexit;
  • неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу;
  • эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Напомним, в октябре, декабря 2018 года и в январе, марте 2019 года НБУ не изменял размер учетной ставки. Она оставалась на уровне 18%. Последний раз НБУ изменял ее размер 6 сентября, подняв на 0,5 п.п. - до 18%.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию - чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки – кредитование, а значит и экономический рост, сокращаются.
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Теги: учетная ставка НБУ, учетная ставка
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