НБУ понизил учетную ставку и улучшил прогноз ВВП. Детали

Правление Национального банк решило понизить учетную ставку на 1% процентный пункт до 15,5%. Также НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2020 год: 3,5%.

Инфляция

“В сентябре инфляция замедлилась до 7,5% в годовом выражении, что ниже, чем прогнозировал ранее НБУ, по предварительной оценке, снижение продолжилось и в октябре, – заявил на брифинге глава Нацбанка Яков Смолий. – В основе этой устойчивой тенденции – жесткая монетарная политика, которая стала одной из причин укрепления курса гривни. Это пересилило влияние факторов, которые традиционно давят на цены в сторону повышения”.

НБУ сохранил прогноз по инфляции (индекс потребительских цен) на конец 2019 года в 6,3%. Прогноз на конец 2020-го – 5%. Такие же ожидания у регулятора и на конец 2021. При этом НБУ отдельно подчеркивает: для этого учетная ставка должна оставаться высокой.

“Дальнейшее снижение инфляции до 5% в 2020-21 годах будет обеспечено жесткими монетарными условиями, – отмечают в Нацбанке. – Сравнительно высокие процентные ставки продолжат поддерживать инвестпривлекательность гривневых финансовых инструментов, соответственно, это отобразится на курсе гривни”.

НБУ допускает еще одно снижение учетной ставки до конца 2019 года: согласно прогнозу регулятора, среднее значение ставки в четвертом квартале составит около 15,5% (в начале квартала было 16,5%). Прогноз ставки на следующий год остался прежним: в конце первого квартала регулятор допускает снижение до 12% с постепенным ослаблением до 8% на конец 2021-го.

ВВП и резервы

Нацбанк обновил прогноз по ВВП на 2019-2021 годы – по мнению регулятора, экономика два года подряд будет расти с темпом 3,5%, в 2021 ускорится до 4%. Предыдущий прогноз НБУ – 3% на 2019, 3,2% – на 2020-й и 3,7 – на 2021-й. Это более консервативная оценка, чем в обновленном макропрогнозе правительства, которое ожидает рост в 3,7% в 2020 и 3,8% – в 2021 году по базовому сценарию и соответственно 4,8% и 5,5% - по оптимистичному.

“Драйвером ВВП останется внутренний спрос, который поддерживается улучшившимися потребительскими настроениями. Еще один фактор – повышение продуктивности в сельском хозяйстве”.

Прогноз НБУ по золотовалютным резервам также улучшился – $23,9 млрд на конец 2020-го и $23 млрд – на конец 2021-го. Главное условие указанных прогнозов, о котором говорит Нацбанк – продолжение сотрудничества с МВФ.