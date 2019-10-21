НБУ анонсирует снижение учетной ставки

Национальный банк Украины планирует снизить учетрную ставку в ближайшие годы более чем вдвое, до 8%. Об этом заявила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова во время интервью на ежегодном собрании Международного валютного фонда, передает Reuters.

По ее словам, банк намерен снизить учетную ставку с 16,5% до 9% к 2020 году. При этом как быстро ключевая ставка достигнет уровня 8% "будет зависеть как от внутренних, так и от внешних рисков".

Она отметила, что с апреля банк снизил ставку на 3,5 процентных пункта до 16,5%. "Мы намерены постепенно снижать ключевую процентную ставку, поскольку, похоже, нет необходимости держать ее на текущем высоком уровне, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 5%", - объяснила Рожкова.

При этом она сказала, что торговая война между США и Китаем влияет на экономику Украины, так же как и экономики всего мира. "В сентябре мировой спрос замедлился из-за негативных ожиданий… и украинские экспортеры столкнулись с ухудшением условий на мировых товарных рынках", - сказала Рожкова.

С другой стороны, она отметила, что цены на импортируемые энергоносители находятся на "относительно низком уровне", а высокие процентные ставки в Украине стали магнитом для иностранных инвесторов, которые ищут более высокую доходность.

"Более мягкая денежно-кредитная политика центральных банков развитых стран стимулирует интерес инвесторов к украинским активам", - сказала она.

24 октября НБУ проведет брифинг по поводу уровня учетной ставки.

Последний раз Нацбанк снизил ставку 5 сентября с 17% до 16,5%.





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С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки – кредитование, а значит и экономический рост, сокращаются.