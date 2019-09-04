Тест на независимость. Зеленский и Гончарук взялись за учетную ставку НБУ

НБУ готов снизить учетную ставку: опрошенные LIGA.net аналитики не сомневаются, что Нацбанк продолжит смягчение политики.

Это как раз то, чего хотят в Офисе президента и Кабмине. Снижение кредитных ставок – один из ключевых экономических месседжей президента Владимира Зеленского и нового премьера Алексея Гончарука. Реализовать его невозможно без снижения учетной ставки НБУ. Кабмин даже собирался инициировать с регулятором переговоры на эту тему. Экономические основания для снижения тоже есть.

Сговорчивость до сих пор консервативного НБУ – важная интрига этой осени. Что будет делать регулятор и получит ли бизнес дешевые кредиты?

Зеленский говорит, Нацбанк наблюдает

Высокая учетная ставка приводит к двум конфликтующим последствиям:

- С одной стороны, Нацбанк реально снижает инфляцию (52,8% в августе 2015 года, когда НБУ перешел к инфляционному таргетированию против 9,1% в июле 2019-го).

- С другой – экономика растет медленнее, чем могла бы, из-за того, что кредиты стоят слишком дорого.

КАК НБУ ВЛИЯЕТ НА ИНФЛЯЦИЮ Летом 2015 года Нацбанк официально перешел к режиму инфляционного таргетирования. Это популярный в мире формат работы центробанка, который считает главной задачей достижение определенного уровня инфляции – как правило, индекс потребительских цен. Центробанк влияет на инфляцию с помощью процентных ставок. Модель основана на закономерности – чем выше учетная ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги (например, на депозите под высокий процент), а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Учетная ставка – это процент, под который Нацбанк кредитует коммерческие банки. Учитывая, что НБУ – это банк банков и самая обеспеченная деньгами структура в стране, от его ставки зависит стоимость денег во всей экономике. НБУ повышает ставку – дорожают кредиты для бизнеса, а значит повышается себестоимость его продукции. В 2015 году регулятор сформулировал задачу – с 2020 года инфляция должна быть стабильной и не выходить за рамки диапазона 5±1%. Прогноз Нацбанка по инфляции на 2019-й – 6,3% на конец года. Учетная ставка НБУ не опускается ниже 16% с января 2018 года. До марта 2019-го Нацбанк держал ставку на 18%, после чего начал цикл смягчения политики. Сейчас учетная ставка составляет 17%. Самый «мягкий» период в политике НБУ за последние пять лет – с мая по сентябрь 2017 года, когда ставка составляла 12,5%.

Второй пункт регулярно давал поводы для критики Нацбанка. Например, предыдущий премьер-министр Владимир Гройсман в начале этого года прямо называл "заоблачной" учетную ставку НБУ в 17%.

Со сменой власти ситуация практически не изменилась: жесткую политику Нацбанка по-прежнему критикуют. Но если раньше критики НБУ разводили руками, сетуя, что Нацбанк действует полностью независимо и на него никто не может повлиять, то сейчас политики говорят о некоем компромиссе, на который должен согласиться НБУ.

"Нельзя вмешиваться в независимость Нацбанка, мы это прекрасно понимаем, – сказал премьер-министр Гончарук, выступая в парламенте на прошлой неделе. – Но правительство должно находиться в постоянном диалоге с НБУ, чтобы они не были слишком консервативными, чтобы они иногда отпускали кредитную ставку. И мы это будем делать".

Позже президент Владимир Зеленский без лишних церемоний дал НБУ, Минфину и Кабмину задание "создать условия для снижения ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки".

"Срок – до 1 октября. Ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий", – сказал Зеленский.

Ставку точно снизят. Вопрос – как сильно

Снижение ставок входило в планы НБУ и без учета политических заявлений. В середине июля регулятор впервые истории опубликовал прогноз учетной ставки до 2021 года. Общий посыл – за два года ставка снизится почти вдвое.

По базовому сценарию, средняя ставка за четвертый квартал 2019-го составит 16%, в четвертом квартале 2020-го – 9,5%, в четвертом квартале 2021-го – 8%.

Опрошенные LIGA.net финансисты не ожидают от НБУ чрезмерно решительных действий по итогам сентябрьского пересмотра ставки. Большинство экономистов ориентируется на снижение на 0,5 процентных пункта до 16,5%. Второй вариант – смягчение ставки сразу до 16%.

"Снижение на 0.5 п.п. в сентябре – такой уровень был заложен в первом прогнозе, опубликованном регулятором, – отмечает аналитик ICU Михаил Демкив. – К более резкому снижению Нацбанк может перейти в декабре – при условии успешного завершения переговоров о новой программе с МВФ".

Причины для более серьезного снижения учетной ставки, чем привычные 0,5 п.п. есть: замедление инфляции, рост ВВП во втором квартале, который превзошел все ожидания, перечисляет аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. Дополнительный позитив – благодаря спросу нерезидентов на ОВГЗ Минфин перевыполняет план заимствований, теперь ему не нужно привлекать кредиторов высокими ставками, добавляет начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

"Снижение до 16% уже в сентябре тоже возможно, но мы ожидаем, что Нацбанк будет более осторожным и до конца года трижды снизит ставку с шагом в 0,5 п.п., – рассказывает глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец. – Ситуация в экономике позволяет планомерно снижать ставки: по нашим прогнозам, к концу года инфляция замедлится до 6%".

Дешевые кредиты будут нескоро

Новый Кабмин вряд ли будет удовлетворен осторожными действиями Нацбанка. Уже через год ипотека в Украине будет стоить 12-13% (сейчас – 19-20%), заявлял премьер-министр Гончарук. Это действительно возможно, но к тому моменту учетная ставка должна опуститься до 8-9% (прогноз НБУ на конец 2020-го – 9,5%), говорил в интервью The Page глава НБУ Яков Смолий.

Как быстро НБУ снизит ставку до 9% – зависит от инфляции. Такой уровень соответствует темпу роста цен в 5%, объяснял в статье на LIGA.net замдиректора департамента монетарной политики НБУ Владимир Лепушинский. Нацбанк хочет, чтобы темпы роста цен не просто снизились, а стабилизировались на 5%. По оценке регулятора, это произойдет не раньше конца 2020 года.

Важная деталь: учетная ставка влияет на инфляцию с большой задержкой: в Украине это 9-18 месяцев. То есть, чтобы закрепить темпы роста цен на 5%, НБУ придется держать ставку выше 9% довольно долго (при этом Зеленский потребовал решения до 1 октября).

Когда ситуация окончательно стабилизируется, регулятор смягчит условия до 7%, рассказывал в интервью LIGA.net Лепушинский.

Прогноз НБУ по инфляции на конец 2019-го – 6,3%. Это тоже проблема: до сих пор годовые прогнозы регулятора (составляются с 2015 года) не оправдались ни разу. Плюс, всегда сохраняется риск, что в итоге что-то пойдет не по плану: так уже было в 2017 году, когда после двух лет постепенного снижения ставок, Нацбанку пришлось резко закручивать гайки.

"Сложность в том, что инфляционные ожидания в экономике остаются стабильно высокими, – отмечает Фастовец из Adamant Capital. – Это значит, что ставки не могут быть низкими: иначе у экономических агентов просто не будет стимулов хранить активы в гривне, это может привести к усилению инфляционных процессов".

На практике все упирается не только в ставку: контраргументом Нацбанка против критики было то, что высокая стоимость кредитов обусловлена прежде всего слабой защитой прав кредиторов в Украине. С ипотекой все тоже сложно: единственный путь запуска этого рынка в обозримом будущем – создание государственного агентства ипотечного кредитования, аналога американских организаций Fannie Mae и Freddie Mac, считает Приходько из банка Кредит Днепр.

Осень покажет. Сохранит ли Нацбанк независимую политику

В четверг правлению НБУ (окончательное решение о ставке – за ним) придется искать выход из сложного положения: излишний консерватизм противоречит хорошим тенденциям в экономике, другие решения будут выглядеть как заигрывание с новой властью.

Независимость Нацбанка – принципиальный момент для МВФ, миссия которого приедет в Украину в ближайшие недели для обсуждения новой долгосрочной программы сотрудничества. Если "диалог с регулятором", о котором говорил Гончарук, все же закончится компромиссом, ставки хоть и не обвалятся, но их станут снижать больше по политическим, чем экономическим причинам.

В таком случае НБУ будет гораздо более резко снижать ставки, чем было заложено в его прогнозе. Это можно считать признаком политического влияния на решения регулятора, полагает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"В последние годы Нацбанк уделял много внимания комментированию своих решений, – добавляет Ахтырко из Concorde Capital. – Признаком утраты независимости может быть снижение коммуникационной активности Нацбанка, появление некоторой непоследовательности его решений".