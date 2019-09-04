Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.09.2019, 10:00

Тест на независимость. Зеленский и Гончарук взялись за учетную ставку НБУ

Тест на независимость. Зеленский и Гончарук взялись за учетную ставку НБУ
Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба президента)

Нацбанк второй раз подряд снизит учетную ставку. Дальше - больше?

НБУ готов снизить учетную ставку: опрошенные LIGA.net аналитики не сомневаются, что Нацбанк продолжит смягчение политики.

Это как раз то, чего хотят в Офисе президента и Кабмине. Снижение кредитных ставок – один из ключевых экономических месседжей президента Владимира Зеленского и нового премьера Алексея Гончарука. Реализовать его невозможно без снижения учетной ставки НБУ. Кабмин даже собирался инициировать с регулятором переговоры на эту тему. Экономические основания для снижения тоже есть.

Сговорчивость до сих пор консервативного НБУ – важная интрига этой осени. Что будет делать регулятор и получит ли бизнес дешевые кредиты?  

Зеленский говорит, Нацбанк наблюдает

Высокая учетная ставка приводит к двум конфликтующим последствиям:

- С одной стороны, Нацбанк реально снижает инфляцию (52,8% в августе 2015 года, когда НБУ перешел к инфляционному таргетированию против 9,1% в июле 2019-го).

- С другой – экономика растет медленнее, чем могла бы, из-за того, что кредиты стоят слишком дорого.

Читайте также

Кредиты и ипотека. Зеленский установил сроки для снижения ставок 02.09.2019В Дании выдают ипотеку под 0% годовых 08.08.2019Moody's ухудшило прогноз для банковской системы Украины 05.07.2019

КАК НБУ ВЛИЯЕТ НА ИНФЛЯЦИЮ

Летом 2015 года Нацбанк официально перешел к режиму инфляционного таргетирования. Это популярный в мире формат работы центробанка, который считает главной задачей достижение определенного уровня инфляции – как правило, индекс потребительских цен.

Центробанк влияет на инфляцию с помощью процентных ставок. Модель основана на закономерности – чем выше учетная ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги (например, на депозите под высокий процент), а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется.

Учетная ставка – это процент, под который Нацбанк кредитует коммерческие банки. Учитывая, что НБУ – это банк банков и самая обеспеченная деньгами структура в стране, от его ставки зависит стоимость денег во всей экономике. НБУ повышает ставку – дорожают кредиты для бизнеса, а значит повышается себестоимость его продукции.

В 2015 году регулятор сформулировал задачу – с 2020 года инфляция должна быть стабильной и не выходить за рамки диапазона 5±1%. Прогноз Нацбанка по инфляции на 2019-й – 6,3% на конец года.

 Учетная ставка НБУ не опускается ниже 16% с января 2018 года. До марта 2019-го Нацбанк держал ставку на 18%, после чего начал цикл смягчения политики. Сейчас учетная ставка составляет 17%. Самый «мягкий» период в политике НБУ за последние пять лет – с мая по сентябрь 2017 года, когда ставка составляла 12,5%.

Второй пункт регулярно давал поводы для критики Нацбанка. Например, предыдущий премьер-министр Владимир Гройсман в начале этого года прямо называл "заоблачной" учетную ставку НБУ в 17%.

Со сменой власти ситуация практически не изменилась: жесткую политику Нацбанка по-прежнему критикуют. Но если раньше критики НБУ разводили руками, сетуя, что Нацбанк действует полностью независимо и на него никто не может повлиять, то сейчас политики говорят о некоем компромиссе, на который должен согласиться НБУ.

"Нельзя вмешиваться в независимость Нацбанка, мы это прекрасно понимаем, – сказал премьер-министр Гончарук, выступая в парламенте на прошлой неделе. – Но правительство должно находиться в постоянном диалоге с НБУ, чтобы они не были слишком консервативными, чтобы они иногда отпускали кредитную ставку. И мы это будем делать".

Позже президент Владимир Зеленский без лишних церемоний дал НБУ, Минфину и Кабмину задание "создать условия для снижения ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки".

"Срок – до 1 октября. Ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий", – сказал Зеленский.

Ставку точно снизят. Вопрос – как сильно

Снижение ставок входило в планы НБУ и без учета политических заявлений. В середине июля регулятор впервые истории опубликовал прогноз учетной ставки до 2021 года. Общий посыл – за два года ставка снизится почти вдвое.

По базовому сценарию, средняя ставка за четвертый квартал 2019-го составит 16%, в четвертом квартале 2020-го – 9,5%, в четвертом квартале 2021-го – 8%.

Опрошенные LIGA.net финансисты не ожидают от НБУ чрезмерно решительных действий по итогам сентябрьского пересмотра ставки. Большинство экономистов ориентируется на снижение на 0,5 процентных пункта до 16,5%. Второй вариант – смягчение ставки сразу до 16%.

"Снижение на 0.5 п.п. в сентябре – такой уровень был заложен в первом прогнозе, опубликованном регулятором, – отмечает аналитик ICU Михаил Демкив. – К более резкому снижению Нацбанк может перейти в декабре – при условии успешного завершения переговоров о новой программе с МВФ".

Причины для более серьезного снижения учетной ставки, чем привычные 0,5 п.п. есть: замедление инфляции, рост ВВП во втором квартале, который превзошел все ожидания, перечисляет аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. Дополнительный позитив – благодаря спросу нерезидентов на ОВГЗ Минфин перевыполняет план заимствований, теперь ему не нужно привлекать кредиторов высокими ставками, добавляет начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

"Снижение до 16% уже в сентябре тоже возможно, но мы ожидаем, что Нацбанк будет более осторожным и до конца года трижды снизит ставку с шагом в 0,5 п.п., – рассказывает глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец. – Ситуация в экономике позволяет планомерно снижать ставки: по нашим прогнозам, к концу года инфляция замедлится до 6%".

Дешевые кредиты будут нескоро

Новый Кабмин вряд ли будет удовлетворен осторожными действиями Нацбанка. Уже через год ипотека в Украине будет стоить 12-13% (сейчас – 19-20%), заявлял премьер-министр Гончарук. Это действительно возможно, но к тому моменту учетная ставка должна опуститься до 8-9% (прогноз НБУ на конец 2020-го – 9,5%), говорил в интервью The Page глава НБУ Яков Смолий.

Как быстро НБУ снизит ставку до 9% – зависит от инфляции. Такой уровень соответствует темпу роста цен в 5%, объяснял в статье на LIGA.net замдиректора департамента монетарной политики НБУ Владимир Лепушинский. Нацбанк хочет, чтобы темпы роста цен не просто снизились, а стабилизировались на 5%. По оценке регулятора, это произойдет не раньше конца 2020 года.

Важная деталь: учетная ставка влияет на инфляцию с большой задержкой: в Украине это 9-18 месяцев. То есть, чтобы закрепить темпы роста цен на 5%, НБУ придется держать ставку выше 9% довольно долго (при этом Зеленский потребовал решения до 1 октября).

Когда ситуация окончательно стабилизируется, регулятор смягчит условия до 7%, рассказывал в интервью LIGA.net Лепушинский.

Прогноз НБУ по инфляции на конец 2019-го – 6,3%. Это тоже проблема: до сих пор годовые прогнозы регулятора (составляются с 2015 года) не оправдались ни разу. Плюс, всегда сохраняется риск, что в итоге что-то пойдет не по плану: так уже было в 2017 году, когда после двух лет постепенного снижения ставок, Нацбанку пришлось резко закручивать гайки.  

"Сложность в том, что инфляционные ожидания в экономике остаются стабильно высокими, – отмечает Фастовец из Adamant Capital. – Это значит, что ставки не могут быть низкими: иначе у экономических агентов просто не будет стимулов хранить активы в гривне, это может привести к усилению инфляционных процессов".

На практике все упирается не только в ставку: контраргументом Нацбанка против критики было то, что высокая стоимость кредитов обусловлена прежде всего слабой защитой прав кредиторов в Украине. С ипотекой все тоже сложно: единственный путь запуска этого рынка в обозримом будущем – создание государственного агентства ипотечного кредитования, аналога американских организаций Fannie Mae и Freddie Mac, считает Приходько из банка Кредит Днепр.

Осень покажет. Сохранит ли Нацбанк независимую политику

В четверг правлению НБУ (окончательное решение о ставке – за ним) придется искать выход из сложного положения: излишний консерватизм противоречит хорошим тенденциям в экономике, другие решения будут выглядеть как заигрывание с новой властью.

Независимость Нацбанка – принципиальный момент для МВФ, миссия которого приедет в Украину в ближайшие недели для обсуждения новой долгосрочной программы сотрудничества. Если "диалог с регулятором", о котором говорил Гончарук, все же закончится компромиссом, ставки хоть и не обвалятся, но их станут снижать больше по политическим, чем экономическим причинам.

В таком случае НБУ будет гораздо более резко снижать ставки, чем было заложено в его прогнозе. Это можно считать признаком политического влияния на решения регулятора, полагает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"В последние годы Нацбанк уделял много внимания комментированию своих решений, – добавляет Ахтырко из Concorde Capital. – Признаком утраты независимости может быть снижение коммуникационной активности Нацбанка, появление некоторой непоследовательности его решений".

Отправить:
Распечатать:
Теги: учетная ставка НБУ, кредитование, ипотека
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 