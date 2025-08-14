Курс доллара в Украине в этом году вряд ли останется неизменным. Даже несмотря на жесткий контроль Нацбанка и стабильные поступления внешней помощи. На валютный рынок давят рекордный дефицит внешней торговли, рост импорта и потребность бюджета в девальвации.

Опрошенные LIGA.net финансисты прогнозируют: к концу 2025 года доллар может приблизиться к 44 грн, а евро – к 50 грн. В то же время они советуют украинцам не спешить с конвертацией и рассмотреть гривневые инструменты, способные принести более высокую доходность при условии низкой инфляции.

LIGA.net рассказывает о том, чего ожидать от валютного курса в 2025 году, что на него повлияет и в какой валюте лучше хранить сбережения.