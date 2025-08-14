Курс долара в Україні цього року навряд чи залишиться незмінним. Навіть попри жорсткий контроль Нацбанку та стабільні надходження зовнішньої допомоги. На валютний ринок тиснуть рекордний дефіцит зовнішньої торгівлі, зростання імпорту та потреба бюджету у девальвації.

Опитані LIGA.net фінансисти прогнозують: до кінця 2025-го долар може наблизитися до 44 грн, а євро – до 50 грн. Водночас вони радять українцям не поспішати з конвертацією та розглядати гривневі інструменти, що здатні дати вищу дохідність за умови низької інфляції.

LIGA.net розповідає про те, чого очікувати від курсу валют у 2025 році, що на це впливатиме та у якій валюті краще тримати заощадження.