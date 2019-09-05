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НБУ минимально снизил учетную ставку

НБУ минимально снизил учетную ставку
05.09.2019, 15:00

НБУ смягчил политику и сохранил прогноз по инфляции

Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор смягчает монетарную политику, так как ожидает замедления инфляции до цели 5%.

"Инфляция в июле (9,1% в годовом измерении) была выше траекторию прогноза, опубликованном в последнем инфляционных отчете. В августе, по оценкам Национального банка, инфляция снизится, впрочем все еще будет оставаться выше прогнозной траектории", - говорится в сообщении. Отклонение от прогноза в НБУ объясняют временными факторами со стороны предложения продуктов питания, в частности овощей.

В то же время базовая инфляция (7,4% в годовом измерении в июле) соответствовала прогнозу регулятора. Давление на цены оказывала жесткая монетарная политика, в частности "через канал обменного курса". Однако, расширение внутреннего спроса и повышение заработных плат продолжали тормозить замедление инфляции.

Прежним остается прогноз НБУ по достижению среднесрочной цели по инфляции в 5% в конце следующего года. Макроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания Правления по монетарной политике, не изменили баланс рисков для прогноза.

В НБУ считают, что на замедление инфляции будет влиять укрепление обменного курса. На него влияли благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, высокий урожай зерновых, рост экспорта ИТ-услуг, рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку ОВГЗ. Также текущее снижение цен на нефть и газ на мировых рынках с определенным временным лагом будет отображаться на внутренних ценах.

Однако, стремительное расширение внутреннего спроса и высокие темпы роста заработных плат будут стимулировать повышение цен. Так, ускорение роста ВВП во втором квартале (4,6% в годовом измерении) обусловлено оживлением внутреннего потребления в условиях стремительного улучшения потребительских настроений.

В НБУ отмечают, что внутренние политические риски для снижения инфляции до цели ослабли с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием правительства. "Это открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества", - говорится в сообщении.

При этом, остаются угрозы для финансовой стабильности, связанные с судебными процессами. Внешние риски остаются актуальными: прекращения транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года; усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках; эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

В НБУ прогнозируют смягчение монетарной политики при условии устойчивого замедления инфляции до цели 5%. "Темп снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения", - уточняют в НБУ.

Регулятор видит возможности для быстрого снижения учетной ставки в случае ускорения реализации структурных реформ и устойчивом замедлением инфляции до цели.

  • Последний раз НБУ снизил учетную ставку 18 июля.

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С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки – кредитование, а значит и экономический рост, сокращаются.

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НБУ учетная ставка
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