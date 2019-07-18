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Минск. Бессмертный озвучил схему обмена пленными
18.07.2019, 14:01

НБУ снизил учетную ставку и обновил прогноз по ВВП

НБУ снизил учетную ставку и обновил прогноз по ВВП

Нацбанк смягчил политику и обновил ряд важных экономических прогнозов

Национальный банк Украины (НБУ) понизил учетную ставку с 17,5 до 17% и существенно улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 и 2020 годах. Об этом на брифинге объявил глава НБУ Яков Смолий

«В июне 2019 года потребительская инфляция составила 9%, приблизившись к прогнозной траектории апрельского прогноза НБУ после отклонения в предыдущие месяцы, – сказал он. – Кроме того, в течение второго квартала замедлилась базовая инфляция – до 7,4%. Фундаментальное давление на цены сдерживала жесткая монетарная политика Нацбанка».

Одним из оснований решения НБУ стал пересмотр прогноза роста ВВП в 2019 и 2020 годах: 3% против 2,5% ранее и 3,2 против 2,9% соотвественно. Прогноз на 2021 год остается прежним – 3,7%.

Абсолютное новшество от НБУ – первая в истории публикация прогноза учетной ставки до 2021 года. По базовому сценарию, средняя ставка за четвертый квартал 2019 года составит 16%, в четвертом квартале 2020-го – 9,5%, в четвертом квартале 2021-го – 8%.

Прогноз уровня инфляции на конец 2019 (6,3%) и 2020 (5%) годов остался прежним.

«Увеличение спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ и соответствующее укрепление курса гривни создат потенциал для более быстрого снижения учетной ставки в сравнении с базовым сценарием», - отметил Смолий.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки – кредитование, а значит и экономический рост, сокращаются.

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Теги: учетная ставка НБУ, инфляция
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