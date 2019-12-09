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Годовая инфляция в Украине замедлилась до 5,1%

Годовая инфляция в Украине замедлилась до 5,1%
09.12.2019, 17:28

По данным Госстата, потребительские цены за месяц выросли на 0,1%

В ноябре потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с октябрем, с начала года - на 4,3%, в годовом измерении инфляция замедлилась с 6,5% до 5,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%.

Больше всего (на 4,4%) подешевели фрукты. На 2,8-0,3% снизились цены на мясо птицы, сахар, свинину, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло.

В то же время на 2,4-0,5% подорожали яйца, молоко и молочная продукция, овощи, сало, масло, хлеб, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. на табюачные изделия - на 1,6%, алкогольные напитки - на 0,1% .

Одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности, обувь - на 1,9%, одежда - на1,1%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 12,7%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,3% из-за удешевления автомобилей на 2,1% и топлива 0,3%.

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инфляция рост цен
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