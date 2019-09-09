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Цены в Украине падают третий месяц подряд - Госстат

Цены в Украине падают третий месяц подряд - Госстат
09.09.2019, 18:59

Дефляция в августе составила 0,3%

В августе потребительские цены снизились на 0,3% по сравнению с июлем, а с начала года выросли на 2,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в августе по сравнению с июлем составила -0,1%, с начала года - 2,1%.

В годовом выражении (к августу 2018-го) цены выросли на 8,8%. За январь-август 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 9%.

Согласно Госстату, подешевели продукты питания (овощи, фрукты, сахар, сыры), одежда и обувь, коммунальные услуги, бытовая техника и отдых. На ряд продуктов цены выросли - яйца, мясо и мясные продукты, молоко, хлеб, масло, а также на алкоголь и сигареты.

Базовая инфляция - часть инфляции, отражающая динамику цен без учета товаров, на стоимость которых влияют административные и сезонные факторы.
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