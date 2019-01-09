В Украине резко упала годовая инфляция

В декабре 2018 года потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, свидетельствую данные Государственной службы статистки.

По данным Госстата, в годовом выражении потребительские цены выросли на 9,8%, тогда как в предыдущем году этот показатель был на уровне 13,7%.

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В целом за 2018 год продукты в Украине подорожали на 8,1%. По информации ведомства, стоимость овощей выросла на 27,8%, хлеб подорожал на 21,5%, макароны – на 14,7%, мясо выросло в цене на 9,4%, рыба – на 11,2%, а молоко – на 9,2%. Фрукты подешевели на 17%, яйца на 9,5%, сахар - на 9,3%.

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 17,9%, одежда и обувь – на 2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали за год на 10,6%, утверждает Госстат.

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Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 6,8%, здравоохранение - на 8,9%, транспорт - на 12,9%, связь - на 15,1%, а образование - на 13,4%.