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09.01.2019, 18:56

В Украине резко упала годовая инфляция

В Украине резко упала годовая инфляция

По данным Госстата, в 2018 году инфляция сократилась до 9,8%

В декабре 2018 года потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, свидетельствую данные Государственной службы статистки.

По данным Госстата, в годовом выражении потребительские цены выросли на 9,8%, тогда как в предыдущем году этот показатель был на уровне 13,7%.

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В целом за 2018 год продукты в Украине подорожали на 8,1%. По информации ведомства, стоимость овощей выросла на 27,8%, хлеб подорожал на 21,5%, макароны – на 14,7%, мясо выросло в цене на 9,4%, рыба – на 11,2%, а молоко – на 9,2%. Фрукты подешевели на 17%, яйца на 9,5%, сахар - на 9,3%.  

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 17,9%, одежда и обувь – на 2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали за год на 10,6%, утверждает Госстат.

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Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 6,8%, здравоохранение - на 8,9%, транспорт - на 12,9%, связь - на 15,1%, а образование - на 13,4%.

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Теги: инфляция, Госстат, потребительские цены
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