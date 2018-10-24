МВФ не помогает. Почему НБУ опять повысит учетную ставку

Завтра Нацбанк опубликует очередной пересмотр учетной ставки. Рынок уже готовится к повышению

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НБУ в третий раз подряд может повысить учетную ставку, считают шесть из восьми опрошенных LIGA.net банкиров и финансистов. Свое решение регулятор объявит в четверг, 25 октября.

Заявление МВФ о принципиальной готовности финансировать Украину не добавит Нацбанку оптимизма. Главный фактор - ускорение инфляции в сентябре, что было вызвано ростом цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках, говорят аналитики.

Еще одна причина – правительству по-прежнему нужно рефинансировать выплаты по госдолгу. Повышение ставки повлияет и на доходность гособлигаций, что должно привлечь потенциальных покупателей ОВГЗ.

Ожидаемый масштаб повышения – 0,5 процентных пункта до 18,5%.

Внешние условия

В сентябре потребительская инфляция составила 8,9% (сентябрь 2018 года относительно сентября 2017). Согласно последнему Инфляционному отчету НБУ, прогноз регулятора на этот месяц был ниже – 8,3%. Верхний предел целевого диапазона, на который ориентировался Нацбанк - 8,7%.

Прогнозы НБУ уже учитывают повышение цен на газ. В этом году Нацбанк ожидал увеличение стоимости газа для населения на 25%, в следующем, по оценке регулятора, цены вырастут еще не 15%.

"Инфляционное давление остается высоким, несмотря на ослабление продовольственной инфляции, – комментировали ситуацию в НБУ. – Высокие темпы роста цен поддерживаются устойчивым внутренним спросом, быстрым ростом заработных плат и резким подорожанием нефти на мировых рынках".

В сентябре повышение учетной ставки поддержали все десять членов Комитета по монетарной политике НБУ (КМП).

Основной мотив регулятора – ситуация на внешних рынках. Во-первых, торговые конфликты между крупнейшими странами угрожают нашим экспортерам. Во-вторых, рост доходностей в США и других развитых странах провоцирует отток капитала со всех развивающихся рынков, отмечалось в итогах дискуссии членов КМП.

"Торговое противостояние между США и Китаем и санкции Вашингтона против Турции уже привели к чрезмерному предложению стали, что спровоцировало снижение цен на нее", – рассказывал глава НБУ Яков Смолий, объясняя причины предыдущего повышения учетной ставки.

Пока заметных изменений ценовой конъюнктуры на важных для нас рынках не было, говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. Под давлением рекордного урожая находятся рынки зерновых и масличных, цены на кукурузу и подсолнечное масло примерно на 10% ниже, чем год назад, на железную руду – на четверть выше, уточняет начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Риск, что торговые войны вытеснят украинских производителей с привычных рынков, сохраняется, считает директор департамента рыночных исследований агентства IBI-Rating Виктор Шулик. Дополнительно на их конкурентоспособность влияют стабильно высокие цены на энергоносители, добавляет он.

Консервативные традиции

НБУ сдержанно воспринял заявление МВФ о готовности выделить Украине $3,9 млрд в рамках 14-месячной программы Stand By, говорит финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. Из-за того, что неопределенность сохраняется, Нацбанк, вероятно, предпочтет перестраховаться очередным повышением ставки, считает Ахтырко из Concorde Capital.

"В ноябре будут довольно сложные голосования в Верховной Раде по бюджету и налогу на выведенный капитал, – говорит Демкив. – Если НБУ повысит ставку, это не станет для рынка сенсацией и подтвердит консервативную позицию регулятора".

Второй мотив – повышение ставки поможет Минфину рефинансировать короткие ОВГЗ, которые находятся, в том числе в портфеле нерезидентов, отмечает Шулик из IBI-Rating.

В ближайшие два квартала Украина должна выплатить 138 млрд грн по внутреннему долгу, напоминает Приходько из банка Кредит Днепр. Обычно такой долг рефинансируется за счет размещения новых выпусков гособлигаций, более высокая учетная ставка сделает их доходность более интересной для инвесторов, добавляет Шулик.

НБУ будет учитывать и попытку Минфина разместить еврооблигации – это может мотивировать его пока не повышать учетную ставку, даже несмотря на экономические предпосылки к такому решению, считает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Похожая ситуация возникла и в прошлом году: Нацбанк не повысил ставку в сентябре, хотя имел все основания для этого, что дезориентировало участников рынка, вспоминал в разговоре с LIGA.net глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Монетарное решение НБУ в сентябре 2017-го также совпало по времени с роуд-шоу украинской делегации по размещению евробондов. Ставку Нацбанк повысил уже после того, как Минфин успешно разместил бумаги.

Подарок под Новый год

До конца года Нацбанк дважды должен пересмотреть учетную ставку: 25 октября и 13 декабря.

В декабрьском решении НБУ будет в большей степени ориентироваться на прогресс в переговорах с МВФ, чем сейчас, говорит Ахтырко из Concorde Capital. "Если с МВФ все будет нормально и не будет дополнительных проинфляционных факторов, ставка к концу года составит 18,5%", – прогнозирует она.

Если Украина так и не получит в этом году никаких денег от Фонда, Нацбанк продолжит повышать ставку вплоть до начала 2019-го, допускает аналитик Альпари Максим Пархоменко. Совет МВФ утвердит новую программу до конца 2018 года при условии, что Украина до 1 декабря примет бюджет, который соответствует рекомендациям Фонда, констатирует Приходько из банка Кредит Днепр.

"Если Украине удастся получить транш хотя бы до февраля, когда нужно выплатить $1,7 млрд внешнего долга, необходимости повышать учетную ставку не будет, – говорит Приходько. – Если же МВФ отложит запуск новой программы финансирования до выборов, стране придется тратить резервы, а вероятность ужесточения политики НБУ существенно вырастет".

На последующие решения регулятора повлияют также результаты ближайших размещений Минфином ОВГЗ и евробондов, добавляет казначей Forward Bank Наталья Шишацкая.

Текущий уровень учетной ставки достаточен для сдерживания инфляции, хотя и не гарантирует достижения целевого диапазона НБУ в 2019 году (5±1 в декабре), считает главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Ужесточая монетарную политику дальше, Нацбанку придется учитывать фактор влияния на темпы экономического роста страны, отмечает Шулик из IBI-Rating.

"Эффективность дальнейшего повышения учетной ставки выглядит сомнительной, поскольку это приведет к охлаждению экономики, – говорит Шулик. – Учитывая приближение выборов и волатильность на мировых товарных и финансовых рынках, ее и так ждут непростые времена".

Сергей Шевчук