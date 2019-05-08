В Украине ускорилась инфляция

В апреле 2019 года инфляция в Украине по сравнению с мартом составила 1%, с начала текущего года потребительские цены выросли на 3,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в годовом выражении (к апрелю 2018-го) цены выросли на 8,8%.

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Базовая инфляция, по данным ведомства, в апреле по сравнению с мартом составила 0,4%, с начала года - 2,1%.

В апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего подорожали овощи (на 12,6%). В частности белокочанная капуста подорожала на 43,9%, лук вырос в цене на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%.

Алкоголь и табачные изделия в апреле подорожали на 1,2%, одежда и обувь выросла в цене на 1,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,2%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,2%, здравоохранение на 0,6%, транспорт на 1% (что вызвало подорожание топлива на 2,7%).

В то же время на 11,1% подешевели яйца, на 1,2-0,2% - рис, фрукты, сало, сахар, молоко, подсолнечное масло.

Госстат проводит исследование потребительских цен по всей Украине, за исключением сельской местности и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Напомним, в марте инфляция в Украине составила 0,9%, что на 0,4% больше, чем в феврале.

По итогам 2018-го инфляция в Украине достигла 5-летнего минимума - 9,8%.

Базовая инфляция – часть инфляции, отражающая динамику цен без учета товаров, на стоимость которых влияют административные и сезонные факторы.