Рост цен в Украине ускорился - Госстат

В марте инфляция в Украине составила 0,9%, это на 0,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные обнародовала 9 апреля Государственная служба статистики.

С начала года рост цен составил 2,4%.

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В годовом измерении (по отношению к марту 2018 -го) цены выросли на 8,6%.

По данным Госстата, больше всего выросла стоимость непродовольственных товаров. Одежда и обувь подорожали в среднем на 11,3%, а услуги связи - на 2,2%. Коммунальные услуги выросли в цене в среднем на 0,3%. Больше всего - услуги водоснабжения, на 1,9%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном и автотранспорте на 4,7% и 1,2% соответственно, отмечает ведомство.

Цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,4%. Больше всего подорожали овощи - на 2,4% и фрукты - на 1,7%. Яйца, наоборот, упали в цене на 5%.

Госстат проводит исследование потребительских цен по всей Украине, за исключением сельской местности и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Напомним, что в феврале Госстат зафиксировал инфляцию на уровне 0,5%. То есть за месяц инфляция ускорилась почти вдвое.

В январе цены в Украине выросли на 1%, а по итогам 2018-го инфляция в Украине достигла 5-летнего минимума - 9,8%.