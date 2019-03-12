В Украине замедлилась инфляция

В феврале 2019 года инфляция потребительских цен в Украине по сравнению с январем составила 0,5%, к февралю 2018-го потребительские цены выросли на 8,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За месяц на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Овощи подорожали на 6,6%, фрукты – на 3,6%. На 1,9-0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сахар, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло. В то же время на 3,6-0,8% подешевели яйца, мясо и мясопродукты.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Одежда и обувь подешевели на 3,5%: обувь – на 3,7%, одежда - на 3,3%.

В целом цены (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,5%. Это произошло за счет повышения тарифов на водоснабжения (на 1,8%), горячую воду, отопление (на 1,5%), содержание домов и придомовых территорий (на 1,2%) и канализацию (на 1,1%).

Цены на транспорт в целом снизились на 0,1%, указывает Госстат. В основном снижение вызвано удешевлением топлива и масел на 2,0% и автомобилей на 0,6%. Вместе с тем на 5,1% и 2% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.

Больше всего в годовом выражении (от февраля 2019-го к февралю 2018 года) подорожали овощи – 41,2%, пассажирский автотранспорт - 27,2%, железнодорожный пассажирский транспорт - 26,8%, услуги канализации - 23,4% и газоснабжение - 22,9%.

Напомним, в январе текущего года по сравнению с январем 2018-го инфляция составляла 9,2%.

Национальный банк ожидает, что концу текущего года инфляция замедлится до 6,3%, а к началу 2020-го войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.).