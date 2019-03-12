Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.03.2019, 10:55

В Украине замедлилась инфляция

В Украине замедлилась инфляция

По данным Госстата, в годовом выражении инфляция потребительских цен составила 8,8%

В феврале 2019 года инфляция потребительских цен в Украине по сравнению с январем составила 0,5%, к февралю 2018-го потребительские цены выросли на 8,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За месяц на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Овощи подорожали на 6,6%, фрукты – на 3,6%. На 1,9-0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сахар, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло. В то же время на 3,6-0,8% подешевели яйца, мясо и мясопродукты.

Реклама

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Одежда и обувь подешевели на 3,5%: обувь – на 3,7%, одежда - на 3,3%.

В целом цены (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,5%. Это произошло за счет повышения тарифов на водоснабжения (на 1,8%), горячую воду, отопление (на 1,5%), содержание домов и придомовых территорий (на 1,2%) и канализацию (на 1,1%).

Цены на транспорт в целом снизились на 0,1%, указывает Госстат. В основном снижение вызвано удешевлением топлива и масел на 2,0% и автомобилей на 0,6%. Вместе с тем на 5,1% и 2% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.

Больше всего в годовом выражении (от февраля 2019-го к февралю 2018 года) подорожали овощи – 41,2%, пассажирский автотранспорт - 27,2%, железнодорожный пассажирский транспорт - 26,8%, услуги канализации - 23,4% и газоснабжение - 22,9%.

Напомним, в январе текущего года по сравнению с январем 2018-го инфляция составляла 9,2%.

Национальный банк ожидает, что концу текущего года инфляция замедлится до 6,3%, а к началу 2020-го войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.).

Отправить:
Распечатать:
Теги: рост цен, продукты, инфляция, Госстат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 