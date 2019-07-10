Украина выбыла из топ-20 стран с самой большой инфляцией - НБУ

Украина больше не входит в топ-20 стран мира, которые имеют самый высокий уровень инфляции. С показателем 9% год-к-году она разделяет 22-24 позиции с рядом других государств, сообщает Экспертная платформа НБУ.

При этом Украина остается государством с самой большой инфляцией в Европе.

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Шестью ценовыми компонентами, которые больше всего выросли за последние 12 месяцев, стали: овощи (+32,5%), хлеб (+21%), а также услуги железнодорожного (+24,9%) и автодорожного (+24,4%) пассажирского транспорта, канализации (+23,9%), водоснабжения (+21,1%).

В то же время снижение цен за период июль-2018 – июнь-2019 наблюдалось в товарных группах: яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежда (-0,4%), обувь (-0, 2%).

Наибольший вклад в индекс потребительских цен (через значительный удельный вес в индексе) сделали алкоголь и табак (1,32 п.п.), а также овощи (1,08 п.п.).

"Месячная дефляция (-0,5%) произошла впервые за 11 месяцев и была вызвана сезонным удешевлением овощей и яиц, сообщает Госстат. Также на замедление общих темпов роста потребительских цен повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения", - говорится в сообщении.