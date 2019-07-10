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10.07.2019, 12:34

Цены в Украине снизились впервые с начала года

Цены в Украине снизились впервые с начала года

По данным Госстата, цены в июне снизились на 0,5%. В мае рост составлял 0,7%

В июне потребительские цены в Украине снизились на 0,5% по сравнению с маем, а с начала года выросли на 3,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 0,0%, с начала года - 2,3%.

В годовом выражении (к июню 2018-го) цены выросли на 9%.

По данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились в июне на 1,1%. Больше всего подешевели яйца и овощи - на 26,7% и 14,3% соответственно. На 2-0,4% снизились цены на сало, молоко, свинину, сметану, рис, кисломолочную продукцию.

В то же время на 9,3% и 6,7% подорожали фрукты и сахар, на 1,4-0,5% - хлеб, мясо птицы, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в июне повысились на 1,2%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 1,4%, что в Госстате объясняют снижением цен на природный газ на 6,4%.

Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 1,2%, канализацию - на 0,9%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,3% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 7,6%. Вместе с тем на 0,2% подешевели топливо и масла.

В мае инфляция в Украине составила 0,7%, в апреле - 1%, в марте - 0,9%, что на 0,4% больше, чем в феврале.

По итогам 2018-го инфляция в Украине достигла 5-летнего минимума - 9,8%.

Базовая инфляция - часть инфляции, отражающая динамику цен без учета товаров, на стоимость которых влияют административные и сезонные факторы.
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Теги: инфляция, Госстат
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