Цены в Украине продолжают расти - Госстат

В мае инфляция в Украине по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала текущего года потребительские цены выросли на 4,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В годовом выражении (к маю 2018-го) цены выросли на 9,6%.
Базовая инфляция, по данным ведомства, в мае по сравнению с апрелем составила 0,2%, с начала года - 2,3%.
В мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%. Больше всего подорожали фрукты - на 11,9%, а подешевели значительнее всего - яйца (15,3%).
Стоимость коммунальных услуг снизилась на 0,7% - в основном, за счет снижении цены газа на 4,2%, отмечает Госстат.
Цены на транспорт выросли на 1,5% из-за подорожания топлива на 4,1%.
Госстат проводит исследование потребительских цен по всей Украине, за исключением сельской местности и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.
В апреле инфляция в Украине составила 1%, в марте - 0,9%, что на 0,4% больше, чем в феврале.
По итогам 2018-го инфляция в Украине достигла 5-летнего минимума - 9,8%.