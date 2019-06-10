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10.06.2019, 19:30

Цены в Украине продолжают расти - Госстат

Цены в Украине продолжают расти - Госстат

Больше всего в мае подорожали фрукты

В мае инфляция в Украине по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала текущего года потребительские цены выросли на 4,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В годовом выражении (к маю 2018-го) цены выросли на 9,6%.

Базовая инфляция, по данным ведомства, в мае по сравнению с апрелем составила 0,2%, с начала года - 2,3%.

В мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%. Больше всего подорожали фрукты - на 11,9%, а подешевели значительнее всего - яйца (15,3%).

Стоимость коммунальных услуг снизилась на 0,7% - в основном, за счет снижении цены газа на 4,2%, отмечает Госстат.

Цены на транспорт выросли на 1,5% из-за подорожания топлива на 4,1%.

Госстат проводит исследование потребительских цен по всей Украине, за исключением сельской местности и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

В апреле инфляция в Украине составила 1%, в марте - 0,9%, что на 0,4% больше, чем в феврале.

По итогам 2018-го инфляция в Украине достигла 5-летнего минимума - 9,8%.

Базовая инфляция - часть инфляции, отражающая динамику цен без учета товаров, на стоимость которых влияют административные и сезонные факторы.
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Теги: инфляция, Госстат, потребительские цены
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