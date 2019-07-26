Инфляция: НБУ сохранил прогноз до 2020 года

Инфляция в Украине на конец текущего года снизится до 6,3%, а в начале 2020-го - достигнет целевого диапазона (5%± 1 п. п.). Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за июль 2019-го.

По прогнозам НБУ, в этом году экономика страны будет расти устойчивыми темпами на уровне 3-4%.

Прогноз инфляции остался неизменным по сравнению с апрельской оценкой.

"Замедлению инфляции будет способствовать жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки до уровня 8% в номинальном выражении в 2021 году ее реальное значение на протяжении всего периода будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий", - пояснили в НБУ.

Среди других факторов, которые обусловят замедление инфляции, НБУ называет взвешенную фискальную политику, снижение темпов роста зарплат, сравнительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках и большое предложение продовольственных товаров.

В НБУ напомнили о том, регулятор повысил прогноз темпов роста ВВП на 2019 и 2020 годы: 3% против 2,5% ранее и 3,2 против 2,9% соответственно.

"Это связано с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых. Ускорению экономики в 2020-2021 годах (до 3,2% и 3,7% соответственно) также будет способствовать смягчению монетарной политики и оживлению экономической активности в мире", - заключили в Нацбанке.

Согласно информации НБУ, в июле Украина выбыла с топ-20 стран мира, которые имеют самый высокий уровень инфляции. С показателем 9% год-к-году она разделяет 22-24 позиции с рядом других государств.

18 июля НБУ снизил учетную ставку с 17,5% до 17%.