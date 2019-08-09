В Украине падают цены второй месяц подряд - Госстат

В июле потребительские цены снизились на 0,6% по сравнению с июнем, а с начала года выросли на 3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в июле по сравнению с июнем составила -0,1%, с начала года - 2,2%.

В годовом выражении (к июлю 2018-го) цены выросли на 9%.

Больше всего подешевели овощи - на 13,6%. Также упали цены на одежду (3,9%) и обувь (5,2%). Стоимость коммунальных услуг в среднем снизилась на 2,3%, в том числе из-за падения цены на газ на 10,4%.

В то же время ряд товаров в июле подорожали: яйца на 15,2%, сахар на 2,9%, алкогольные напитки на 1,1%.

Цены на транспорт снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и ГСМ на 3,2% и автомобилей на 1,1%, отмечает Госстат.

Базовая инфляция - часть инфляции, отражающая динамику цен без учета товаров, на стоимость которых влияют административные и сезонные факторы.