НБУ обновил макропрогноз

Инфляция снизится до 6,3% к концу года, к началу 2020 года войдет в целевой диапазон (5% ± 1 п.п.) и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года, а экономика Украины будет расти на 3,5%-4%. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете Национального банка за октябрь.

В Нацбанке считают, что снижению инфляции будут способствовать: достаточно жесткие, как и прежде, монетарные условия; взвешенная фискальная политика; относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках; рост сельскохозпроизводства в Украине.

Нацбанк повысил прогноз роста ВВП в 2019-2021 годах: по базовому сценарию экономика будет расти по 3,5% в течение этого и следующего года (июльский прогноз - 3,0% и 3,2% соответственно) и ускорится до 4% в 2021 году (июльский прогноз - 3,7%).

В НБУ объяснили, что на пересмотр этой оценки повлияли очередной рекордный урожай зерновых, устойчивый внутренний спрос и снижение стоимости энергоносителей, которые компенсируют влияние замедляющейся глобальной экономики и мировой торговли и менее благоприятные ценовые условия для украинских экспортеров.

Нацбанк сохранил прогноз по учетной ставке: регулятор предполагает снижение до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Есть в квартальном отчете и альтернативный сценарий макропрогноза. Он предполагает, что экономика Украины будет уверенно восстанавливаться после кризиса 2014-2015 годов. При этом темпы роста на уровне 3% недостаточны, чтобы догнать соседние европейские страны. В НБУ считают, что ускорить развитие можно с помощью ключевых внутренних реформ и судебной реформы. Кроме того, для прорыва ежегодные темпы роста инвестиций должны в среднем превышать 20%, а их доля в ВВП должна составлять 25-30%.

В этом сценарии инфляция ​​будет оставаться в пределах целевого коридора (5% +/- 1 п.п.), т.к. укрепление гривны будет компенсировать высокий потребительский и инвестиционный спрос. А вот учетная ставка может быть ниже ожидаемых 8%, учитывая уменьшение рисков инвестирования в украинские активы и стремительную ревальвацию реального обменного курса.

В НБУ отмечают, что этот сценарий имеет определенные риски: укрепление курса может быть недостаточным для нивелирования инфляционных эффектов от перегретого потребительского спроса; недостаточное предложение на рынке труда также может повышать инфляционное давление; возрастет уязвимость к потокам капитала.

В Нацбанке также оценили последствия прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. Благодаря транзиту Украина получает около $3 млрд в год. Согласно базовому сценарию, объем транзита может сократиться с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м в 2021 году. Прямые потери экономики по сравнению с объемами транзита на уровне 2019 года составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.

Что касается потребительских настроений, то в сентябре этого года они достигли 12-летнего максимума. В НБУ отмечают, что этому способствовали высокие темпы роста зарплат, а также улучшение макроэкономической ситуации.

Среди причин роста заработных плат в Нацбанке назвали законодательное изменение минимальной зарплаты, инфляцию и недостаток рабочей силы, обусловленный усилением трудовой миграции после экономического кризиса 2014-15 годов.

Кроме того, в НБУ отметили снижение связи между ценами на газ и другие энергоносители: мазут, дизтопливо, нефть. Сланцевая революция, растущий спрос на экологические виды топлива, наращивание добычи газа в США и другие факторы формируют большой мировой рынок газа, цены на котором все меньше зависят от динамики цен на нефть.