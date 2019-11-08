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Госстат сообщил о замедлении инфляции

Госстат сообщил о замедлении инфляции
08.11.2019, 17:59

В октябре инфляции на потребительском рынке составила по сравнению с сентябрем 0,7%, с начала года - 4,2%

В октябре базовый индекс потребительских цен по сравнению с сентябрем составил 0,7%, а с начала года - 4,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 27,2%) подорожала гречка. На 9,6-0,6% выросли цены на яйца, овощи, молоко и молочную продукцию, сало, масло, говядину. При этом на 2,3-0,3% подешевели сахар, мясо птицы, фрукты, рыба и продукты из рыбы, подсолнечное масло, свинина.

Цены на табачные изделия повысились на 1,5%, а алкогольные напитки подорожали на 0,1%.

Отмечается снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло за счет снижения цен на газ на 4,3%. Вместе с тем выросли тарифы на водоснабжение на 1,9%, канализацию - на 1,6%, плата за аренду жилья - на 0,9%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,7%. В сфере связи цены выросли на 4,2%, что связано с подорожанием мобильной связи на 10,7%.

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