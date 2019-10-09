В Украину вернулась инфляция

Инфляция на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом составила 0,7%, с начала года - 3,4%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По данным Госстата, базовая инфляция в сентябре по сравнению с августом составила 1,2%, с начала года - 3,3%.

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%. Больше всего (на 21,4%) подорожала гречневая крупа. На 2,4-0,6% выросли цены на фрукты, молоко и молочную продукцию, масло, рыбу и продукты из рыбы, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 6,3-1,0% подешевели яйца, овощи, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,8%, алкогольные напитки - на 0,3%.

Одежда и обувь подорожали на 8,7%, в частности, обуви - на 10,4%, одежда - на 7,5%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошло за счет снижения цен на природный газ на 3%.

Вместе выросла плата за аренду жилья на 1,7%, тарифы на водоснабжение и содержание домов и придомовых территорий - на 0,5%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,4% в основном из-за удешевления автомобилей на 1,4% и транспортных услуг на 0,5%.

Услуги образования подорожали на 9,9%, а именно: высокой - на 12,6%, средней - на 11,6%.