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Дезинфляционный тренд. НБУ спрогнозировал индекс цен к концу года

Дезинфляционный тренд. НБУ спрогнозировал индекс цен к концу года
04.12.2019, 11:46

По словам заместитель главы Нацбанка, инфляция может снизиться почти до 6%

По итогам года, инфляция в Украине может снизиться почти до 6% по сравнению с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украина (НБУ) Олег Чурий на Ukrainian Wealth Management Forum в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. На конец года ожидаем инфляцию около 6% - это немного выше, чем наш коридор 5%+/- 1 процентный пункт. Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции", - сказал Чурий.

По его словам, в следующем году инфляция будет находиться в пределах коридора 5% +/- 1 п.п..

Чурий напомнил, что, согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9% в конце 2020 года и до 8% к концу 2021 года. "То есть, ставки будут снижаться для тех, кто принимает инвестиционные решения. Это значит, что, наверное, нужно заходить в более длинные инструменты, таким образом, фиксируя свою доходность", - добавил Чурий.

  • Согласно ежеквартальному инфляционному отчету Нацбанка за октябрь, инфляция к концу года снизится до 6,3%, к началу 2020 года войдет в целевой диапазон (5% ± 1 п.п.) и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года, а экономика Украины будет расти на 3,5%-4%.
  • 24 октября НБУ рекордно понизил учетную ставку до 15,5% и улучшил прогноз ВВП до 3,5% в 2020 году.
  • По данным Госстата, в октябре инфляция составила 0,7%, в годовом измерении инфляция замедлилась с 7,5% в сентябре до 6,5%.

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