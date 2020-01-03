Курс доллара, ВВП, инфляция. Какой будет украинская экономика в 2020? Макропрогноз

С помощью аналитиков крупнейших украинских инвесткомпаний LIGA.net составила консенсус-прогноз по трем ключевым экономическим показателям на конец 2020 года – рост ВВП, курс доллара и инфляция.

Главный вывод: "украинское экономическое чудо" в очередной раз откладывается: прорыва в экономике в этом году опять не будет.

Опрошенные эксперты ожидают, что экономика вырастет на 3,2%, гривня к концу года девальвирует до 26,7 грн/$.

На этом фоне 3,7% роста ВВП, на котором основан базовый сценарий Минэкономики, выглядят чрезмерно оптимистично.

Какие возможности есть у страны и с какими угрозами придется иметь дело?

Багаж 2019-го. Провал промышленности, крепкая гривня и успехи с инфляцией

Украинская экономика закончила 2019 год с неожиданными результатами: с одной стороны, укрепление гривни к доллару на 14,5% за год и замедление инфляции, с другой – крупное падение промышленного производства (7,5% в ноябре).

Чего было больше – экономических побед или поражений?

"Перемоги"

Экономика "перегнала Польшу". Украинский ВВП растет четыре года подряд. Если в 2020-м обойдется без форс-мажоров, Украина установит мини-рекорд – пятилетнего периода экономического роста у нас не было с нулевых годов.

Во втором и третьем кварталах (4,6 и 4,1% роста соответственно) экономика показала лучшие квартальные результаты с 2012 года и один из самых высоких темпов роста в Европе.

Несмотря на это, сильно превзойти показатели 2018 года (3,3% роста ВВП) в 2019-м вряд ли получится.

Первый квартал был самым слабым за последние три года (2,5%), официальных данных за четвертый пока нет, но, по предварительным оценкам, рост может замедлиться до 1% и даже ниже. Прогноз роста по итогам 2019-го: 3,3 – 3,5%.

НБУ достиг цели по инфляции. В ноябре 2019-го потребительская инфляция в Украине замедлилась до 5,1%. По прогнозу Нацбанка, это должно было случиться не раньше первой половины 2020 года. Это важная отметка. Еще в 2015 году НБУ установил цель стабилизировать инфляцию в среднесрочном периоде в диапазоне 5±1%.

Достижение цели в ноябре позволило регулятору снизить учетную ставку в конце года сразу на 2 процентных пункта – до 13,5%.

Гривня укрепилась на 14,5%. Если бы не девальвация в конце года, гривня закончила бы 2019-й самой успешной валютой мира (в пиковые моменты – почти 20% укрепления к доллару за год). Пока курс колеблется в районе 23-24 грн/$, но уже в начале января ревальвация может продолжиться.

Провалы

Промышленность обвалилась. Промпроизводство в ноябре сократилось на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года – худший показатель со времен кризиса 2014-15 годов. За исключением короткого отрезка в марте – мае, украинская промышленность падает практически весь год.

Кто виноват? Одна из причин – падение мировых цен на продукцию металлургии, вторая – укрепление гривни (по некоторым подсчетам, из-за этого экспортеры потеряли около $3 млрд).

Проблемы бюджета. Госбюджет тоже пострадал от укрепления гривни. Настолько, что в правительстве пообещали пересмотреть ключевые параметры бюджета-2020. Не исключено, что расходную часть – тоже.

С МВФ пока не получилось. В начале декабря Украина получила принципиальное согласие МВФ прокредитовать страну, но до официального подтверждения нужно реформировать банковское судопроизводство (так называемый "антиколомойский закон"), принять закон о рынке земли, сохранить рыночные цены на газ и тепло.

Что будет в 2020 году. Консенсус-прогноз

Багаж, с которым украинская экономика вошла в 2020 год наталкивает на главный вывод: серьезного экономического прорыва, о чем еще осенью активно говорили в правительстве Алексея Гончарука, ожидать не стоит. Так считают экономисты, принявшие участие в консенсус-прогнозе LIGA.net.

В результате, 2020-й едва ли превзойдет предыдущие два года по темпам роста.

Что может поддержать украинскую экономику в 2020? Экономисты видят не так много позитивных моментов.

Внутреннее потребление. Как и в предыдущие годы, розничные продажи останутся главным драйвером экономического роста. Основная поддержка внутреннего потребления – зарплаты. По прогнозу Минэкономики, они продолжат увеличиваться примерно на 10%, пенсии – на 10-12%.

В третьем квартале 2019 вклад сектора торговли в темпы роста ВВП составил 0,5 п.п., отмечает глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.

Аграрии и металлурги. Две отрасли совокупно генерируют около 15% украинского ВВП. В первые месяцы 2020-го металлургия, вероятно, продолжит падение. Основная причина - сокращение производства стали из-за низких мировых цен, во второй половине года рост может возобновиться, прогнозирует Фастовец.

АПК в этом году продолжит "пожинать плоды" рекордного урожая 2019-го – это плюс для экономического роста, полагает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Строительство. В третьем квартале строительство (в том числе в нежилом фонде) выросло на 20% - темпы прироста в отрасли не опускались ниже этой планки с начала 2019 года, написал в facebook замминистра экономики Сергей Николайчук. В следующем году, высокие темпы роста в строительстве, вероятно, сохранятся.

Корпоративное кредитование. Есть шанс, что в 2020 году после снижения ставок (НБУ обещает 9% на конец 2020 года) банки активизируют кредитование бизнеса, допускает Фастовец.

Риски и угрозы 2020-го

В 2019 году в бизнес-климате не произошло серьезных изменений. Это значит, что рисков, с которыми столкнется экономика, по-прежнему, больше, чем возможностей для роста, отмечают опрошенные LIGA.net экономисты.

Он выделяют пять возможных угроз:

Иностранных инвестиций не будет. Деолигархизация, демонополизация, видимые признаки борьбы с коррупцией, верховенство права – ключевые факторы для интереса со стороны стратегических иностранных инвесторов, без которых сложно будет говорить об экономическом прорыве, считает Белан из Dragon Capital.

Без реальной судебной реформы Украина продолжит разве что привлекать спекулятивный капитал в гособлигации, инвестиций в реальный сектор будет мало, добавляет Фастовец из Adamant Capital.

Промышленность продолжит падать. В Минэкономики констатировали: спад промышленности приобрел системный характер. Это плохие новости для планов правительства по ускорению экономического роста: падение промышленности негативно отразится на показателях оптовой торговли и грузовых перевозках, говорит старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

Мир сильно влияет на Украину. Охлаждение мировой экономики – один из главных рисков макропрогноза на 2020 год, говорит главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Еще один фактор риска – политика центробанков отдельных стран мира, говорит директор департамента рыночных исследований IBI Rating Виктор Шулик. Повышение ставок в США увеличит доходность американских облигаций, что может привести к перераспределению потоков капитала с развивающихся рынков. Что-то похожее мы уже видели летом 2018 года, гривня тогда буквально обвалилась.

Политика. 2020-й должен стать годом подготовки к экономическому прорыву, говорил на презентации госбюджета премьер-министр Алексей Гончарук. Это возможно, но для этого нужно запустить рынок земли, начать большую приватизацию, заняться очисткой судебной системы и не позже весны начать новую программу сотрудничества с МВФ (которое невозможно в случае возврата ПриватБанка экс-владельцам), отмечает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Продолжат ли Кабмин Гончарука и Офис президент заявления о реформах реальными делами или этим займутся уже другие люди?

Дух времени: главная экономическая интрига 2020 года в Украине выглядит именно так.