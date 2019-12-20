Гривня стала мировым лидером по темпам укрепления - Bloomberg

Гривна возглавила список валют, наиболее укрепились к доллару с начала 2019 года, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%.

Укрепление гривни превзошло ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

По мнению аналитиков, укрепление гривни способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины. Поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.

В июле этого года курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 грн за доллар.