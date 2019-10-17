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Укрепление гривни сократило госдолг на 100 млрд - Счетная палата

Укрепление гривни сократило госдолг на 100 млрд - Счетная палата
17.10.2019, 15:54

По мнению председателя Счетной палаты, укрепление гривни имеет как позитивные, так и негативные последствия

Укрепление национальной валюты повлияло на сокращение объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, передает пресс-служба ведомства.

"Укрепление гривни имеет две стороны медали. Позитив - за 8 месяцев этого года общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 101,3 млрд грн", - сказал Пацкан. Он уточнил, что госдолг сократился на 144,3 млрд грн при превышении заимствований над погашением долга на 43 млрд грн.

При этом, Пацкан отметил, что некачественное прогнозирование и планирование приводит к  невыполнению показателей госбюджета. В частности, в бюджете на 2019 был заложен валютный курс, который существенно отличается от реального. По словам Пацкана, это привело к значительному недополучению доходов.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за 9 месяцев этого года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривни привело к недополучению 20,7 млрд грн доходов государственного бюджета", - подчеркнул глава ведомства. Он считает, что это логичным, так как 40% объема доходов госбюджета ведется с использованием курса гривни к доллару США или евро.

Пацкан обратил внимание, что в проект госбюджета на 2020 год заложен средний обменный курс на уровне прогноза на этот год - 28,2 грн/$ и 31,9 грн/евро. "Эти показатели значительно отличаются от сегодняшних. Поэтому, считаю, без просмотра не обойтись. Иначе, не исключаю, мы снова столкнемся с проблемами", - подчеркнул Пацкан.

  • По данным Госказначейства, бюджет в сентябре недовыполнен по доходам на 5,3 млрд грн. Госбюджет в прошлом месяце получил 67,8 млрд грн доходов, хотя по плану было свыше 73,2 млрд грн. Общий фонд госбюджета получил 56,75 млрд грн, что на 10,6% меньше, чем планировалось. Остаток денег на Едином казначейском счету, согласно данным ведомства, упал на 0,3% по сравнению с августом, до 61,62 млрд грн.
  • По данным Минфина, за восемь месяцев 2019 года госбюджет ушел в минус почти на 3 млрд грн.
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госбюджет Счетная палата Валерий Пацкан валютный курс
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