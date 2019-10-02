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Доходы отдалились от плана. Госбюджет ушел в минус на 5 млрд грн

Доходы отдалились от плана. Госбюджет ушел в минус на 5 млрд грн
02.10.2019, 14:07

По данным Госказначейства, бюджет в сентябре недовыполнен по доходам на 5,3 млрд грн

В сентябре государственный бюджет Украины недовыполнен по доходам на 7,3% или на 5,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

По данным Госказначейства, госбюджет в прошлом месяце получил 67,8 млрд грн доходов, хотя по плану было свыше 73,2 млрд грн. Общий фонд госбюджета получил 56,75 млрд грн, что на 10,6% меньше, чем планировалось.

В целом доходы бюджета за январь-сентябрь составили 739,7 млрд грн, что на 4,8% ниже плана и на 9,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Общий фонд за этот период получил 650,83 млрд грн – это на 5,4% ниже, чем планировалось и на 6,8% больше, чем за девять месяцев 2018-го.

Остаток денег на Едином казначейском счету, согласно данным ведомства, упал на 0,3% по сравнению с августом, до 61,62 млрд грн.

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