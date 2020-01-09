Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Инфляция в Украине замедлилась до шестилетнего минимума

Инфляция в Украине замедлилась до шестилетнего минимума
09.01.2020, 17:23

По данным Госстата, инфляция в 2019 году замедлилась до 4,1%. Это лишь на 0,1% выше нижнего диапазона целевого коридора НБУ - 5% +/- 1 п.п.

В декабре потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с ноябрем, с начала года выросли на 4,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем составила -0,3%, за год в целом - 3,9%.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% подешевели мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыба и макаронные изделия.

В то же время на 1,7-0,3% подорожали молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 3,4%.В частности, одежда - на 3,5%, обувь - на 3,3%. Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 11,2%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,8% из-за удешевления автомобилей на 2,6% и топлива и масел на 1,2%

Последний раз такой низкий уровень инфляции был отмечен по итогам 2013 года. Тогда потребительские цены выросли всего на 0,5%.

Читайте также: Прививка от популизма. Зачем НБУ стабильная инфляция

Напишите нам
инфляция Госстат
Комментарии
Последние новости
 