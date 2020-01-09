Инфляция в Украине замедлилась до шестилетнего минимума

В декабре потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с ноябрем, с начала года выросли на 4,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем составила -0,3%, за год в целом - 3,9%.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% подешевели мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыба и макаронные изделия.

В то же время на 1,7-0,3% подорожали молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 3,4%.В частности, одежда - на 3,5%, обувь - на 3,3%. Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 11,2%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,8% из-за удешевления автомобилей на 2,6% и топлива и масел на 1,2%

Последний раз такой низкий уровень инфляции был отмечен по итогам 2013 года. Тогда потребительские цены выросли всего на 0,5%.

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