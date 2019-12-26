Госбюджет-2020 пересмотрят из-за укрепления гривни - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук допустил, что в феврале Кабинет министров может пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы и внести изменения в госбюджет из-за укрепления гривни. Об этом он сообщили в эфире телеканала Украина 24.

"Очевидно, что уже в первые месяцы мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит… Заход в новый бюджетный год - достаточно четкий бюрократический процесс. Я думаю, что мы вернемся к этой теме ближе к февралю", - сказал он.

Само укрепление курса национальной валюты премьер не расценивает как только негативное явление.

"Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление. Есть плюсы и минусы. Очевидно, что от укрепления гривни есть очень большое количество людей, которые выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларах увеличивается, ты можешь импортировать то же оборудование дешевле в гривне", - сказал Гончарук.

Негативно подорожание нацвалюты влияет на экспортеров и бюджет, отметил он.

На прошлой неделе министр финансов Оксана Маркарова заявила, что госбюджет-2019 не будет выполнен по доходам, в том числе из-за сильного укрепления гривни. Правительство остановило финансирование некоторых бюджетных программ.

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