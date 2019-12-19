Борьба с “распилом” или нехватка денег? Зачем Гончаруку ревизия расходов бюджета

В среду вечером после совещания в Кабмине премьер Алексей Гончарук поручил Минфину ограничить выполнение части бюджетных программ.

Такого не было давно: в правительстве объясняют ситуацию борьбой с неэффективным расходованием денег в конце года, что свойственно многим госструктурам и местным бюджетам. Но проблемы с деньгами у госбюджета действительно есть, одна из главных причин – слишком крепкая гривня.

Насколько все плохо и что будет дальше – в разборе LIGA.net.

Что произошло

Днем 17 декабря премьер-минитр Алексей Гончарук провел внеплановое совещание в Кабмине на тему эффективности расходов бюджета. Вечером в этот же день Минфин и Госказначейство получили от премьера поручение – приостановить автоматическое финансирование незащищенных статей расходов (защищенные статьи, такие как пенсии, зарплаты, субсидии, не могут быть изменены или остановлены, даже если правительство решает провести секвестр).

Цель решения, согласно документу, текст которого есть в распоряжении LIGA.net – "удержать граничный дефицит госбюджета" (около 90 млрд грн или 2,3% ВВП на 2019 год). Это намекает на то, что Украина не вписывается в этот показатель, поскольку доходы бюджета недостаточно перекрывают расходы.

Правительство сразу же поспешило объяснить ситуацию: проблем с деньгами нет, остановка расходов в конце года – обычное решение, которое нужно, чтобы не допустить "освоения средств" госорганами и местными бюджетами, заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Подобные вещи Минфин и распорядители бюджетных средств делают каждый год, чтобы обеспечить выполнение всех показателей бюджета, не только по дефициту, но и согласно критериям эффективности расходов", – сказала глава Минфина.

В похожем ключе высказался и премьер, назвав ажиотаж вокруг решения Кабмина "попытками политиков получить политические дивиденды".

"В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого, например, за несколько миллионов покупают канцтовары на весь следующий год, – отметил Гончарук в специальном видео-комментарии. – Мы хотим покончить с этим. До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно будет вручную просматривать все планируемые выплаты".

По итогам этого пересмотра Минфин планирует отчитаться о том, какие расходы были остановлены и опубликовать рейтинг самых экзотических затрат госструктур, запланированных на последние две недели года, пообещала Маркарова.

Насколько все плохо с бюджетом

Действительно ли речь идет только об эффективности расходов госбюджета и почему в поручении Гончарука речь идет прежде всего о соблюдении дефицита на этот год?

Проблемы с деньгами у правительства действительно есть. В январе-октябре недобор доходов бюджета по сравнению с планом составил 45 млрд грн, отмечает заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко, ссылаясь на данные Госказначейства.

"Только недобор НДС с ввезенных в Украину товаров составил 37 млрд грн – именно на него влияет укрепление курса национальной валюты и низкие цены на импортный газ, – добавляет Репко. – Вряд ли ситуация кардинально развернулась в ноябре-декабре, тем более, что укрепление гривни продолжилось".

Проблему признают и в Минфине. "Госпредприятия не выплатили порядка 10 млрд грн дивидендов и части чистой прибыли, 9,6 млрд грн бюджету стоили льготы на оборудование для альтернативной энергетики, принятый прошлой Верховной Радой", – отметила Маркарова.

При этом, по ее словам, недобор по доходам – важная, но не основная причина борьбы с неэффективным расходование госденег.

О том, что с декабрьским "осваиванием бюджета нужно бороться, правительство и Минфин действительно говорили еще в конце прошлого года, напоминает старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Но до сих пор речь не шла о конкретных действиях: только проблемы с доходной частью бюджета вынудили Кабмин заняться этой проблемой, считает Репко.

"То, что имеет ввиду премьер, говоря о борьбе с неэффективным расходованием средств, пока больше похоже не на спланированную системную политику, а на спонтанное решение в стиле "не было бы счастья, да несчастье помогло", – говорит она.

Что дальше и кто пострадает

Гончарук уверяет: ситуация под контролем, у государства есть средства для выплаты пенсий, зарплат, субсидий и других соцвыплат. "Все важные переброски – финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону – также будут профинансированы", – уточнила Маркарова.

Также Минфин полностью профинансирует расходы, документы по которым получил от распорядителей госсредств до конца ноября, добавляет министр. По остальным расходам решения будут принимать вручную.

В бюджетном комитете решение Кабмина назвали "в целом правильным, но рискованным": "Речь о де-факто ручном согласовании расходов, вопрос – хватит ли у правительства возможностей и ресурсов, чтобы отфильтровать действительно важные расходы от очередного "освоения", – отметил секретарь комитета Владимир Цабаль из фракции Голос.

Для местных бюджетов и госструктур это скорее плохие новости: их фактически поставили "в очередь", отмечает мэр Днепра Борис Филатов. "Местного самоуправления решение пока коснется лишь в части Госфонда регионального развития, – написал Филатов в своем facebook. – Но, вероятно, по всей стране будут приостановлены сотни строек, которые местные власти делали совместно с госбюджетом или за его счет.