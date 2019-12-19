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Гончарук поручил Маркаровой заблокировать выплату ряда расходов

Гончарук поручил Маркаровой заблокировать выплату ряда расходов
19.12.2019, 12:37

Правительство поручило не выплачивать так называемые незащищенные расходы - расходы развития, на ремонт и строительство

Министр финансов Оксана Маркарова получила поручение от премьер-министра Алексея Гончарука о прекращении выплаты незащищенных расходов (расходы развития, на ремонт и строительство) до конца года. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на поручение правительства.

"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)", - сказано в документе. Также в документе подчеркнули, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

Поручение правительства не коснется выплат пенсий, зарплат и расходов на обслуживание госдолга.

Отмечается, что за последние полгода Минфин второй раз приостанавливает проведение определенной части расходов. Летом Кабмин задержал городам выплату 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие по просьбе руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Фото: Экономическая правда

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алексей гончарук Оксана Маркарова расходы бюджета
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