Гончарук поручил Маркаровой заблокировать выплату ряда расходов

Министр финансов Оксана Маркарова получила поручение от премьер-министра Алексея Гончарука о прекращении выплаты незащищенных расходов (расходы развития, на ремонт и строительство) до конца года. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на поручение правительства.

"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)", - сказано в документе. Также в документе подчеркнули, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

Поручение правительства не коснется выплат пенсий, зарплат и расходов на обслуживание госдолга.

Отмечается, что за последние полгода Минфин второй раз приостанавливает проведение определенной части расходов. Летом Кабмин задержал городам выплату 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие по просьбе руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Фото: Экономическая правда