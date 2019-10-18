В Минфине объяснили причины дефицита бюджета

Дефицит общего фонда госбюджета за девять месяцев составил 25,8 млрд грн и был профинансирован за счет заимствований.

Как отмечают в Министерстве финансов Украины, превысили запланированные доходы только поступления, за которые отвечает Государственная налоговая служба. Эти доходы в сентябре выросли на 15,8% г/г до 331,1 млрд грн, что составляет 100,3%.

Однако, в целом в январе-сентябре влияние прежде всего макроэкономических показателей на доходы от внешнеэкономической деятельности оставалось отрицательным. За девять месяцев доходы общего фонда госбюджета, несмотря на рост на 6,8% г/г до 650,8 млрд грн, составили лишь 94,6% от росписи.

На это повлияли такие основные факторы:

1) доходы от НДС с произведенных в Украине товаров с учетом возмещения НДС составили 60,1 млрд грн, или 88,8% от росписи из-за более высоких темпов возмещения НДС экспортерам;

2) доходы от акцизного налога в сумме 44,4 млрд грн составили 79,5% от росписи, что связано со снижением объемов производства табачных изделий;

3) от рентной платы за недра поступило 31,4 млрд грн, что на 16,5% больше, чем за такой же период 2018 года. Однако это только 81,3% от росписи. В Минфине объясняют недовыполнение зачислением переплаты Укргаздобычи, которая на 1 января 2019 года составила 0,8 млрд грн, в счет налоговых обязательств текущего года; снижением цены импортного природного газа; более крепким курсом гривни; несоответствием темпов добычи газа Укргаздобычей в первые восемь месяцев годовым объемам;

4) доходы от НДС с импорта равны показателю прошлого года и составляют 208,7 млрд грн, но выполнены только на 87% от росписи. Среди причин освобождение НДС импорта солнечных батарей и ветряков (ежемесячные недопоступления составляют около 0,6 млрд грн); сокращение объемов растаможенного импортного природного газа. С апреля 2019 года Нафтогаз Украины использует режим "таможенного склада", который предоставляет возможность закачивать и хранить газ в подземных хранилищах без уплаты таможенных платежей. По оперативной информации, Нафтогаз сократил выплаты НДС за январь-август к этому же периоду прошлого года на 6,4 млрд грн до 1,7 млрд грн; более медленные темпы роста импорта, чем было учтено в макроэкономических показателях (за восемь месяцев импорт товаров вырос на 6,6% при плановом росте на уровне 9,5%);

5) доходы от части чистой прибыли и дивидендов поступили в сумме 32,4 млрд грн, что составляет 80,3% от росписи.

Дефицит общего фонда госбюджета за девять месяцев 25,8 млрд грн и был профинансирован за счет заимствований. Поступления от приватизации составили всего 0,4 млрд грн или 2,3% от годового плана.

За девять месяцев фактические заимствования составили 351 млрд в гривневом эквиваленте (из которых заимствования в гривне составили 191 млрд). Это составляет 86,5% от годового плана. В январе-сентябре расходы общего фонда госбюджета на погашение госдолга составили 298 млрд грн, а на обслуживание - 91 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства, за девять месяцев расходы госбюджета составили 979 млрд грн или 92,2% от росписи.

По состоянию на 1 октября сумма средств на Едином казначейском счете составляла 61,6 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 39,7 млрд грн.