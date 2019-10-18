Бюджет-2020 принят в первом чтении. Доходы и расходы изменились

18 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год в первом чтении.

Как отмечают в пресс-службе Министерства финансов, при подготовке документа депутаты, фракции, группы и комитеты Верховной Рады предоставили 2162 предложений.

"Наша задача сейчас принять документ, в котором каждая гривня расходов будет обеспечена реальными доходами, чтобы после 1 января 2020 года мы могли профинансировать их все в полном объеме", - сказал во время представления документа в ВР заместитель министра финансов Юрий Джигир.

Он также отметил, что по итогам доработки проекта в комитете доходы увеличены на 17,8 млрд грн за счет чистой прибыли и дивидендов госпредприятий, аренды госимущества, внутреннего и импортного НДС, а также перечислений от Нацбанка на 3,5 млрд грн, что требует согласования регулятора.

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Ко второму чтению Кабмину поручено увеличить показатели доходной и расходной частей проекта госбюджета с учетом уточнения основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2020 год.

После того, как правительство уточнит макропоказатели, будут откорректированы и показатели бюджета на 2020 год, в частности доходной части.

Ранее LIGA.net собрала ключевые показатели проекта госбюджета-2020 (доходная и расходная часть тут без изменений, которые озвучил сегодня замминистра):