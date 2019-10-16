Минфин показал расходы на соцподдержку в проекте бюджета-2020

В проекте государственного бюджета на 2020 год запланирован рост минимальной заработной платы до 4723 грн (сейчас 4173 грн). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

Кроме того среди основных цифр, заложенных на социальные выплаты в госбюджете-2020 в Минфине выделили такие:

1) финансирование Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн,

2) расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью - 59,5 млрд грн,

3) выплаты льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение топлива и сжиженного газа - 47,6 млрд грн,

4) ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату коммунальных услуг - 3 млрд грн,

5) социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, - около 2 млрд грн,

6) ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и соцпомощь лицам, имеющим особые и особые трудовые заслуги перед Родиной - 1,3 млрд грн.

Кроме того, в проекте госбюджета-2020 предусмотрены расходы для обеспечения жильем некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членов их семей, в объеме 753,6 млн грн.

15 сентября Кабмин представил проект бюджета и направил его на рассмотрение в Верховную Раду.

представил проект бюджета Основные показатели госбюджета-2020 можно посмотреть здесь >>>

В Министерстве социальной политики объяснили сокращение расходов на субсидии ( с 55 млрд грн в 2019-м до 48 млрд грн в проекте бюджета на 2020 год) ростом доходов граждан. Как отмечают в Минсоцполитики, сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли.

Читайте также: Субсидии по-новому. Что изменилось с 1 октября