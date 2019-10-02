Субсидии по-новому. Что изменилось с 1 октября

С 1 октября вводится новый механизм финансирования жилищных субсидий и выплата льгот на оплату коммунальных услуг. При этом порядок назначения выплат остается почти неизменным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Что меняется?

Сумму льготы будут рассчитывать исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на нее будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Монетизированные субсидии будут передаваться людям, а не предприятиям-поставщикам услуг. Сэкономленные на коммуналке деньги можно использовать на собственные нужды.

Как получить монетиз ированную субсидию ?

Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии. Теперь получатель пособия может выбрать другой банк (из 38 уполномоченных) или получать деньги в отделениях Укрпочты.

Вводятся два варианта получения помощи:

1) безналичная монетизация - когда Ощадбанк автоматически создает учетную запись получателя льгот, на который начисляются деньги, а по итогам отопительного сезона - сэкономленные деньги можно снять (раз в год);

2) наличная монетизация - когда получатель льготы может открыть счет в одном из уполномоченных банков (или через Укрпочту) и каждый месяц получать наличные деньги. Заявление на такую услугу нужно подать до 15 октября.

В Минсоцполитики добавляют, что теперь местные власти получили полномочия заниматься выплатами монетизированных субсидий.

"Если раньше местные власти, которые фактически назначали человеку субсидию, не имели влияния на оборот средств (по причине запутанного механизма выплаты на центральном уровне) и не могли ответить на вопрос "а где деньги" и "почему не пришла субсидия", то теперь именно они будут заниматься этим вопросом и смогут быстро повлиять на ситуацию", - сказано в сообщении ведомства.

Правила назначения субсидий остаются практически неизменными, отмечают в министерстве. Большинству получателей льгот, которым после прошлого отопительного сезона субсидии были переназначены, снова будут насчитаны автоматически.

Тем субсидиантам, которые имеют долги по коммуналке, нужно их погасить или реструктуризировать свой долг.

Насчет проверок материального положения получателей субсидий в Минсоцполитики отметили:

"С целью контроля правильности предоставления… жилищных субсидий и использования средств госбюджета… с 2001 года в Украине введена социальная инспекция. Социальные инспекторы проверяют достоверность предоставленных сведений… путем сверки данных с государственными реестрами, в частности о наличии квартир, домов, транспортных средств и т.п. Также в исключительных случаях может быть осуществлено обследование материально-бытовых условий проживания домохозяйства".

Если субсидиант предоставил недостоверные данные о доходах и имуществе, он должен будет вернуть начисленную субсидию.