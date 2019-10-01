В Кабмине изучают вопрос сокрытия доходов субсидиантами

Кабинет министров изучает вопрос сокрытия доходов гражданами, которые обратились в социальные службы за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону.
"Несколько акцентов. Все, кто будут нуждаться - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", - написал он в Facebook.
Гончарук заверил, что все объекты социальной инфраструктуры в Украине будут подключены к отоплению на время отопительного сезона.
"Этот вопрос энергетической безопасности государства", - отметил премьер.
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