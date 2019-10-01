Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Кабмине изучают вопрос сокрытия доходов субсидиантами

В Кабмине изучают вопрос сокрытия доходов субсидиантами
01.10.2019, 18:30

По словам премьер-министра, субсидию получат те, кто будет нуждаться в ней

Кабинет министров изучает вопрос сокрытия доходов гражданами, которые обратились в социальные службы за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону.

"Несколько акцентов. Все, кто будут нуждаться - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", - написал он в Facebook.

Гончарук заверил, что все объекты социальной инфраструктуры в Украине будут подключены к отоплению на время отопительного сезона.

"Этот вопрос энергетической безопасности государства", - отметил премьер.

Читайте также: Украина-2024 по версии Гончарука: пересказываем План действий Кабмина за 3 минуты

Напишите нам
субсидии коммуналка
Комментарии
Последние новости
 