В Кабмине изучают вопрос сокрытия доходов субсидиантами

Кабинет министров изучает вопрос сокрытия доходов гражданами, которые обратились в социальные службы за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону.

"Несколько акцентов. Все, кто будут нуждаться - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", - написал он в Facebook.

Гончарук заверил, что все объекты социальной инфраструктуры в Украине будут подключены к отоплению на время отопительного сезона.

"Этот вопрос энергетической безопасности государства", - отметил премьер.

В начале сентября в Министерстве развития громад и территорий решили определить " подъемный" уровень коммуналки для украинцев Согласно программе действий правительства, зарегистрированной в Верховной Раде 30 сентября, поддержку от государства для оплаты коммунальных услуг получат те, кто тратят на них более 15% дохода.

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