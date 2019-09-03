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Кабмин хочет знать "подъемный" уровень коммуналки для украинцев

Кабмин хочет знать "подъемный" уровень коммуналки для украинцев
03.09.2019, 14:59

В правительстве обещают определить адекватный процент расходов на коммуналку

В Министерстве развития громад и территорий определят норму расходов семьи на оплату коммунальных услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра Алены Бабак, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения является стратегической задачей, поставленной перед министерством президентом и главой правительства.

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"Уже к концу недели мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", - отметила Бабак.

Еще одной тактической задачей обновленного министерства является своевременное начало отопительного сезона.

  • Президент Владимир Зеленский в телепрограмме "100 дней президента" на канале 1+1 заявил, что новое правительство должно предоставить модель снижения расходов населения на оплату коммунальных услуг. По его убеждению, счета за коммуналку не могут составлять 50-90% от дохода семьи.

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