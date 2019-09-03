Кабмин хочет знать "подъемный" уровень коммуналки для украинцев

В Министерстве развития громад и территорий определят норму расходов семьи на оплату коммунальных услуг, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам министра Алены Бабак, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения является стратегической задачей, поставленной перед министерством президентом и главой правительства.
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"Уже к концу недели мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", - отметила Бабак.
Еще одной тактической задачей обновленного министерства является своевременное начало отопительного сезона.
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