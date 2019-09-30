Что Кабмин Гончарука планирует сделать с субсидиями

Кабинет министров планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов. Об этом говорится в программе действий правительства, текст которой появился на сайте парламента.

"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получат поддержку от государства", - говорится в документе.

Также в правительстве планируеют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи газа и нефти.

Еще в планах Кабмина - диверсификация поставок энергоресурсов и создание запасов, которых должно хватать минимум на два месяца.