Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Гончарук заявил о планах привлечь в Украину $50 млрд инвестиций

Гончарук заявил о планах привлечь в Украину $50 млрд инвестиций
30.09.2019, 13:06

Кабмин поставил задачу привлечь $50 млрд инвестиций в течение пяти лет

Украина для достижения цели роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 40% в ближайшие пять лет должна привлечь $50 млрд инвестиций. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Интерфакс-Украина.

"В течение пяти ближайших лет (и мы считаем эту ситуацию реальной и ставим перед собой такую амбицию) придем к ситуации, когда наша экономика вырастет на 40%. Для этого необходимо привлечь где-то $50 млрд инвестиций", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве, говоря о программе деятельности правительства.

Помимо этого, по словам Гончарука, правительство ставит перед собой задачу создать 1 млн рабочих мест.

Напишите нам
ВВП инвестиции алексей гочарук
Комментарии
Последние новости
 