Гончарук заявил о планах привлечь в Украину $50 млрд инвестиций

Украина для достижения цели роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 40% в ближайшие пять лет должна привлечь $50 млрд инвестиций. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Интерфакс-Украина.

"В течение пяти ближайших лет (и мы считаем эту ситуацию реальной и ставим перед собой такую амбицию) придем к ситуации, когда наша экономика вырастет на 40%. Для этого необходимо привлечь где-то $50 млрд инвестиций", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве, говоря о программе деятельности правительства.

Помимо этого, по словам Гончарука, правительство ставит перед собой задачу создать 1 млн рабочих мест.