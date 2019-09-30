Гончарук заявил о планах привлечь в Украину $50 млрд инвестиций

Кабмин поставил задачу привлечь $50 млрд инвестиций в течение пяти лет
Украина для достижения цели роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 40% в ближайшие пять лет должна привлечь $50 млрд инвестиций. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Интерфакс-Украина.
"В течение пяти ближайших лет (и мы считаем эту ситуацию реальной и ставим перед собой такую амбицию) придем к ситуации, когда наша экономика вырастет на 40%. Для этого необходимо привлечь где-то $50 млрд инвестиций", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве, говоря о программе деятельности правительства.
Помимо этого, по словам Гончарука, правительство ставит перед собой задачу создать 1 млн рабочих мест.
- 2 сентября на встрече с президентом премьер-министр заявил, что целью правительства является рост ВВП Украины минимум на 40% за последующие пять лет.
- По данным Госстата, во втором квартале 2019-го реальный ВВП Украины вырос на 4,6% в годовом выражении. В первом квартале темп роста ВВП был ниже - 2,5%.
- В июле НБУ повысил прогноз роста реального ВВП в 2019 году с 2,5% до 3%, в 2020-м - с 2,9% до 3,2%, на 2021-й прогноз остался неизменным - 3,7% роста. Инфляцию регулятор ожидает на уровне 6,3% на конец текущего года и по 5% в 2020 и 2021 годах.
- Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП в 2019 году замедлится до 2,7%. Этот же показатель прогнозирует и Международный валютный фонд.
- Президент Владимир Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП.