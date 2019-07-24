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24.07.2019, 16:38

ВВП, инфляция и безработица: МВФ дал прогноз для Украины

ВВП, инфляция и безработица: МВФ дал прогноз для Украины

По прогнозам МВФ, в 2019 году ВВП Украины вырастет на 2,7%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) Украины вырастет на 2,7%, а в 2020-м - на 3%. Об этом говорится июльском обзоре МВФ Перспективы мировой экономики (World Economic Outlook).

Таким образом, Фонд сохранил апрельский прогноз роста украинской экономики.

По прогнозам МВФ, к концу 2019 года инфляция в Украине замедлится до 7%, а к концу 2020-го – до 5,6%.

Дефицит текущего счета Украины МВФ ожидает на уровне 2,5% ВВП в 2019 году и 2,4% в 2020-м.

МВФ прогнозирует снижение уровня безработицы Украине до 8,5% в 2019 году и до 8,1% 2020 году.

Ранее НБУ улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3%.

По данным Госстата, в 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%.

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Теги: инфляция, безработица, прогноз мвф, ввп украины
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